В пермские больницы поступило более 765 тысяч доз вакцины от гриппа

11 сентября 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

До конца года ожидается поступление еще 512 тысяч доз вакцины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больницы Пермского края поступило более 765 доз вакцины от гриппа. До конца года ожидается поступление еще около 512 тысяч доз, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На данный момент уже стартовала вакцинация от гриппа. Вакцина доступна во всех поликлиниках, работают около 600 мобильных бригад. В Пермский край поступило более 765 тысяч доз вакцины, ожидается поступление еще около 512 тысяч», — сообщили на сайте правительства. В первую очередь рекомендуют прививаться детям, жителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, вирусное заболевание проходит тяжелее и может привести к негативным последствиям из-за снижения функций организма на фоне хронического течения болезни. Сообщалось, что в Перми с начала сентября симптомы ОРВИ обнаружили у 12,5 тысяч человек. У больных наблюдаются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В качестве профилактики рекомендуется сделать прививку, тщательно мыть руки, проветривать помещение и не контактировать с заболевшими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больницы Пермского края поступило более 765 доз вакцины от гриппа. До конца года ожидается поступление еще около 512 тысяч доз, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На данный момент уже стартовала вакцинация от гриппа. Вакцина доступна во всех поликлиниках, работают около 600 мобильных бригад. В Пермский край поступило более 765 тысяч доз вакцины, ожидается поступление еще около 512 тысяч», — сообщили на сайте правительства. В первую очередь рекомендуют прививаться детям, жителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, вирусное заболевание проходит тяжелее и может привести к негативным последствиям из-за снижения функций организма на фоне хронического течения болезни. Сообщалось, что в Перми с начала сентября симптомы ОРВИ обнаружили у 12,5 тысяч человек. У больных наблюдаются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В качестве профилактики рекомендуется сделать прививку, тщательно мыть руки, проветривать помещение и не контактировать с заболевшими.