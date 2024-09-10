10 сентября 2024

В пермские больницы поступило более 765 тысяч доз вакцины от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , шприц, вакцинация, вакцина от ковид
До конца года ожидается поступление еще 512 тысяч доз вакцины Фото:

В больницы Пермского края поступило более 765 доз вакцины от гриппа. До конца года ожидается поступление еще около 512 тысяч доз, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На данный момент уже стартовала вакцинация от гриппа. Вакцина доступна во всех поликлиниках, работают около 600 мобильных бригад. В Пермский край поступило более 765 тысяч доз вакцины, ожидается поступление еще около 512 тысяч», — сообщили на сайте правительства.

В первую очередь рекомендуют прививаться детям, жителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, вирусное заболевание проходит тяжелее и может привести к негативным последствиям из-за снижения функций организма на фоне хронического течения болезни.

Сообщалось, что в Перми с начала сентября симптомы ОРВИ обнаружили у 12,5 тысяч человек. У больных наблюдаются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В качестве профилактики рекомендуется сделать прививку, тщательно мыть руки, проветривать помещение и не контактировать с заболевшими.

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В больницы Пермского края поступило более 765 доз вакцины от гриппа. До конца года ожидается поступление еще около 512 тысяч доз, сообщили в пресс-службе правительства региона. «На данный момент уже стартовала вакцинация от гриппа. Вакцина доступна во всех поликлиниках, работают около 600 мобильных бригад. В Пермский край поступило более 765 тысяч доз вакцины, ожидается поступление еще около 512 тысяч», — сообщили на сайте правительства. В первую очередь рекомендуют прививаться детям, жителям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, вирусное заболевание проходит тяжелее и может привести к негативным последствиям из-за снижения функций организма на фоне хронического течения болезни. Сообщалось, что в Перми с начала сентября симптомы ОРВИ обнаружили у 12,5 тысяч человек. У больных наблюдаются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. В качестве профилактики рекомендуется сделать прививку, тщательно мыть руки, проветривать помещение и не контактировать с заболевшими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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