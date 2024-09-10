В Свердловской области ожидаются заморозки

В Екатеринбурге 11 сентября возможны заморозки
В Свердловскую область пришли заморозки. Ночью температура будет ниже нуля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«С востока в регион поступила порция более холодной воздушной массы. В результате, если днем по-прежнему достаточно тепло, то ночные температуры уже приближаются к околонулевым отметкам, с шансами на заморозки», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 11 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.
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