10 сентября 2024

В Свердловской области ожидаются заморозки

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В Екатеринбурге 11 сентября возможны заморозки Фото:

В Свердловскую область пришли заморозки. Ночью температура будет ниже нуля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«С востока в регион поступила порция более холодной воздушной массы. В результате, если днем по-прежнему достаточно тепло, то ночные температуры уже приближаются к околонулевым отметкам, с шансами на заморозки», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 11 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.

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В Свердловскую область пришли заморозки. Ночью температура будет ниже нуля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «С востока в регион поступила порция более холодной воздушной массы. В результате, если днем по-прежнему достаточно тепло, то ночные температуры уже приближаются к околонулевым отметкам, с шансами на заморозки», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 11 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 17-22 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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