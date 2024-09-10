С казахстанского водохранилища увеличится сброс воды в курганскую реку Тобол

В Казахстане с Каратомарского водохранилища увеличат сброс воды в реку Тобол, проходящую по территории Курганской области. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Костанайской области Омиржан Тукушев.
«Планируемые сбросы с Каратомарского водохранилища с 16 сентября составят 50 кубометров в секунду. С 23 сентября сброс увеличится до 70 кубометров в секунду», — сообщил Тукушев. Его слова приводит издание Zakon.kz. Уточняется, что затворы плотины открыты на 40 кубов в секунду почти месяц, но ожидаемого снижения уровня воды нет. Причиной этому специалисты считают дождливое и прохладное лето, которое привело к уменьшению объемов испарения с зеркала водохранилища.
Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе вырос на четыре сантиметра. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил рост рек тем, что в регионе из-за осадков и весеннего половодья образовался осенний паводок.
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В Казахстане с Каратомарского водохранилища увеличат сброс воды в реку Тобол, проходящую по территории Курганской области. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Костанайской области Омиржан Тукушев. «Планируемые сбросы с Каратомарского водохранилища с 16 сентября составят 50 кубометров в секунду. С 23 сентября сброс увеличится до 70 кубометров в секунду», — сообщил Тукушев. Его слова приводит издание Zakon.kz. Уточняется, что затворы плотины открыты на 40 кубов в секунду почти месяц, но ожидаемого снижения уровня воды нет. Причиной этому специалисты считают дождливое и прохладное лето, которое привело к уменьшению объемов испарения с зеркала водохранилища. Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе вырос на четыре сантиметра. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн объяснил рост рек тем, что в регионе из-за осадков и весеннего половодья образовался осенний паводок.