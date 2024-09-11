Трамп пообещал уладить конфликт на Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что хочет закончить конфликт на Украине. Он также заявил о желании провести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным, если выиграет в президентской гонке.
«Я хочу остановить этот конфликт… Я знаю и Путина, и Зеленского. Они уважают меня. Если я выиграю, то позвоню обоим, и мы проведем переговоры. Сейчас мы на грани Третьей мировой», — заявил Трамп на теледебатах в Филадельфии, штат Пенсильвания, со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис. Трансляцию вел телеканал
Также кандидат в президенты США заявил, что хочет окончания украинского конфликта. Нынешняя американская администрация не делает попыток остановить эскалацию, отметил Дональд Трамп.
Ранее Владимир Зеленский выразил намерение вовлечь Штаты в реализацию «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Он планирует представить свой план действующему президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Он ожидает получить от них обратную связь и хочет обсудить возможные гарантии. План включает «конкретный оборонный пакет», который, по словам украинского лидера, может стать ключевым элементом сдерживания РФ.
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