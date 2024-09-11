Трамп пообещал уладить конфликт на Украине

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным и Зеленским

11 сентября 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что хочет завершить украинский конфликт, если победит на выборах в США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что хочет закончить конфликт на Украине. Он также заявил о желании провести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным, если выиграет в президентской гонке. «Я хочу остановить этот конфликт… Я знаю и Путина, и Зеленского. Они уважают меня. Если я выиграю, то позвоню обоим, и мы проведем переговоры. Сейчас мы на грани Третьей мировой», — заявил Трамп на теледебатах в Филадельфии, штат Пенсильвания, со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис. Трансляцию вел телеканал ABCNews . Также кандидат в президенты США заявил, что хочет окончания украинского конфликта. Нынешняя американская администрация не делает попыток остановить эскалацию, отметил Дональд Трамп. Ранее Владимир Зеленский выразил намерение вовлечь Штаты в реализацию «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Он планирует представить свой план действующему президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Он ожидает получить от них обратную связь и хочет обсудить возможные гарантии. План включает «конкретный оборонный пакет», который, по словам украинского лидера, может стать ключевым элементом сдерживания РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что хочет закончить конфликт на Украине. Он также заявил о желании провести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным, если выиграет в президентской гонке. «Я хочу остановить этот конфликт… Я знаю и Путина, и Зеленского. Они уважают меня. Если я выиграю, то позвоню обоим, и мы проведем переговоры. Сейчас мы на грани Третьей мировой», — заявил Трамп на теледебатах в Филадельфии, штат Пенсильвания, со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис. Трансляцию вел телеканал ABCNews. Также кандидат в президенты США заявил, что хочет окончания украинского конфликта. Нынешняя американская администрация не делает попыток остановить эскалацию, отметил Дональд Трамп. Ранее Владимир Зеленский выразил намерение вовлечь Штаты в реализацию «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Он планирует представить свой план действующему президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Он ожидает получить от них обратную связь и хочет обсудить возможные гарантии. План включает «конкретный оборонный пакет», который, по словам украинского лидера, может стать ключевым элементом сдерживания РФ.