ФСБ раскрыла подробности операции на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 11 сентября силовики развернули операцию на стройке ЖК «Янтарная долина» из-за громкого хлопка, пострадал один человек. На месте работают специальные и экстренные службы, движение в районе ул. Крауля частично ограничено, рассказали в пресс-службе УФСБ.
«Около 06:00 неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто», — следует из сообщения.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Также были повреждены три транспортных средства. Сейчас оцениваются характер и размер причиненного ущерба. «Угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — подчеркнули в ведомстве.
Операция проходит на стройке ЖК «Янтарная долина». По предварительным данным, там произошла диверсия. Очевидцы пояснили, что на месте работают СКР и ОМОН. На территорию стройки никого не пропускают.
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