10 сентября 2024

ФСБ раскрыла подробности операции на стройке в Екатеринбурге

ФСБ: оперативные службы оцепили стройку в Екатеринбурге из-за хлопка
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики перекрыли часть улицы в районе инцидента Фото:

В Екатеринбурге утром 11 сентября силовики развернули операцию на стройке ЖК «Янтарная долина» из-за громкого хлопка, пострадал один человек. На месте работают специальные и экстренные службы, движение в районе ул. Крауля частично ограничено, рассказали в пресс-службе УФСБ.

«Около 06:00 неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто», — следует из сообщения.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Также были повреждены три транспортных средства. Сейчас оцениваются характер и размер причиненного ущерба. «Угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — подчеркнули в ведомстве.

Операция проходит на стройке ЖК «Янтарная долина». По предварительным данным, там произошла диверсия. Очевидцы пояснили, что на месте работают СКР и ОМОН. На территорию стройки никого не пропускают.

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В Екатеринбурге утром 11 сентября силовики развернули операцию на стройке ЖК «Янтарная долина» из-за громкого хлопка, пострадал один человек. На месте работают специальные и экстренные службы, движение в районе ул. Крауля частично ограничено, рассказали в пресс-службе УФСБ. «Около 06:00 неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента оцеплен, движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто», — следует из сообщения. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Также были повреждены три транспортных средства. Сейчас оцениваются характер и размер причиненного ущерба. «Угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — подчеркнули в ведомстве. Операция проходит на стройке ЖК «Янтарная долина». По предварительным данным, там произошла диверсия. Очевидцы пояснили, что на месте работают СКР и ОМОН. На территорию стройки никого не пропускают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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