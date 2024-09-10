10 сентября 2024

Взрыв в Екатеринбурге прогремел из-за устройства с таймером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографирование на стеклянные пластины. Амбротипия. Тюмень, таймер
Неизвестные привели механизм в действие в определенное время (архивное фото) Фото:

Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга прогремел в результате срабатывания некого механизма, который, предположительно, привели в действие диверсанты. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал собеседник агентства.

Хлопок прозвучал ранним утром возле гаражного кооператива недалеко от воинской части. Один человек был ранен и пострадали три автомобиля. Предположительно, произошла диверсия. Сейчас на месте ЧП работают представители различных ведомств. Агентство следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

На месте предполагаемой диверсии осталась кровь
На месте предполагаемой диверсии осталась кровь
Фото:

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Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга прогремел в результате срабатывания некого механизма, который, предположительно, привели в действие диверсанты. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал собеседник агентства. Хлопок прозвучал ранним утром возле гаражного кооператива недалеко от воинской части. Один человек был ранен и пострадали три автомобиля. Предположительно, произошла диверсия. Сейчас на месте ЧП работают представители различных ведомств. Агентство следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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