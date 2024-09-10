Взрыв в Верх-Исетском районе Екатеринбурга прогремел в результате срабатывания некого механизма, который, предположительно, привели в действие диверсанты. Подробности происшествия URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — сказал собеседник агентства.
Хлопок прозвучал ранним утром возле гаражного кооператива недалеко от воинской части. Один человек был ранен и пострадали три автомобиля. Предположительно, произошла диверсия. Сейчас на месте ЧП работают представители различных ведомств. Агентство следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!