10 сентября 2024

На челябинском комбинате рабочего придавило погрузчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, вешалка, каска, рабочий
Рабочий скончался в реанимационном отделении городской больницы Фото:

На территории АО «Комбинат Магнезит» в Сатке (Челябинская область) рабочего придавило погрузчиком. С травмами ног он был доставлен в больницу, где скончался, рассказал URA.RU источник.

«Мужчина работал слесарем. В ходе ремонта погрузочно-доставочной машины его придавило. Больше всего пострадали ноги. Его оперативно доставили в горбольницу, но спасти не удалось», — рассказал источник.

По данным URA.RU на момент смерти рабочему было 47 лет. В пресс-службу АО «Комбинат Магнезит» был направлен запрос, ответ на который будет опубликован после получения.

Также URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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На территории АО «Комбинат Магнезит» в Сатке (Челябинская область) рабочего придавило погрузчиком. С травмами ног он был доставлен в больницу, где скончался, рассказал URA.RU источник. «Мужчина работал слесарем. В ходе ремонта погрузочно-доставочной машины его придавило. Больше всего пострадали ноги. Его оперативно доставили в горбольницу, но спасти не удалось», — рассказал источник. По данным URA.RU на момент смерти рабочему было 47 лет. В пресс-службу АО «Комбинат Магнезит» был направлен запрос, ответ на который будет опубликован после получения. Также URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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