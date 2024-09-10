На челябинском комбинате рабочего придавило погрузчиком

На территории АО «Комбинат Магнезит» в Сатке (Челябинская область) рабочего придавило погрузчиком. С травмами ног он был доставлен в больницу, где скончался, рассказал URA.RU источник.
«Мужчина работал слесарем. В ходе ремонта погрузочно-доставочной машины его придавило. Больше всего пострадали ноги. Его оперативно доставили в горбольницу, но спасти не удалось», — рассказал источник.
По данным URA.RU на момент смерти рабочему было 47 лет. В пресс-службу АО «Комбинат Магнезит» был направлен запрос, ответ на который будет опубликован после получения.
Также URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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