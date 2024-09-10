Следователи СКР устанавливают причины возгорания вертолета в Ноябрьске

Причинами возгорания вертолета в Ноябрьске занимаются следователи СКР
В Ноябрьске (ЯНАО) следователи СК РФ проводят проверку по факту поджога вертолета. Об этом корреспонденту агентства сообщили источники в силовых структурах.
«В ночь 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и подозреваемые лица», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Агентство направило запрос в пресс-службу МСУТ СКР. Там сообщили, что запрос находится в работе.
По данным BAZA, в происшествии подозреваются местные школьники. Подростки с ожогами доставлены в медицинское учреждение.
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