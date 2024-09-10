10 сентября 2024

Следователи СКР устанавливают причины возгорания вертолета в Ноябрьске

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Причинами возгорания вертолета в Ноябрьске занимаются следователи СКР
Причинами возгорания вертолета в Ноябрьске занимаются следователи СКР Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) следователи СК РФ проводят проверку по факту поджога вертолета. Об этом корреспонденту агентства сообщили источники в силовых структурах.

«В ночь 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и подозреваемые лица», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Агентство направило запрос в пресс-службу МСУТ СКР. Там сообщили, что запрос находится в работе.

По данным BAZA, в происшествии подозреваются местные школьники. Подростки с ожогами доставлены в медицинское учреждение.

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В Ноябрьске (ЯНАО) следователи СК РФ проводят проверку по факту поджога вертолета. Об этом корреспонденту агентства сообщили источники в силовых структурах. «В ночь 11 сентября в Ноябрьске сгорел вертолет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и подозреваемые лица», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Агентство направило запрос в пресс-службу МСУТ СКР. Там сообщили, что запрос находится в работе. По данным BAZA, в происшествии подозреваются местные школьники. Подростки с ожогами доставлены в медицинское учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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