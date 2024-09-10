В Ноябрьске проведут профилактические мероприятия по факту ЧП со школьниками

Ответственность за ЧП в Ноябрьске будет нести компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги»
новость из сюжетаДиверсия в аэропорту Ноябрьска
В Ноябрьске проведут профилактические беседы со школьниками и родителями по факту произошедшего ЧП. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Профилактические мероприятия, беседы с родителями, школьниками конечно будут», — ответили корреспонденту URA.RU в мэрии в ходе беседы. Также городские власти пояснили, что происшествием занимаются следственные органы и представители компании-владельца аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ночь на 11 сентября школьники подожгли вертолет. Их задержали спустя час с тяжелыми ожогами.
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