10 сентября 2024

В Ноябрьске проведут профилактические мероприятия по факту ЧП со школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответственность за ЧП в Ноябрьске будет нести компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги»
Ответственность за ЧП в Ноябрьске будет нести компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Фото:
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Диверсия в аэропорту Ноябрьска

В Ноябрьске проведут профилактические беседы со школьниками и родителями по факту произошедшего ЧП. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Профилактические мероприятия, беседы с родителями, школьниками конечно будут», — ответили корреспонденту URA.RU в мэрии в ходе беседы. Также городские власти пояснили, что происшествием занимаются следственные органы и представители компании-владельца аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ночь на 11 сентября школьники подожгли вертолет. Их задержали спустя час с тяжелыми ожогами.

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В Ноябрьске проведут профилактические беседы со школьниками и родителями по факту произошедшего ЧП. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «Профилактические мероприятия, беседы с родителями, школьниками конечно будут», — ответили корреспонденту URA.RU в мэрии в ходе беседы. Также городские власти пояснили, что происшествием занимаются следственные органы и представители компании-владельца аэропорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске в ночь на 11 сентября школьники подожгли вертолет. Их задержали спустя час с тяжелыми ожогами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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