Shot: участница из «Пацанок» разбила голову спортсменке в московском ресторане

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Екатерину Шумкову госпитализировали, пишет Shot
Екатерину Шумкову госпитализировали, пишет Shot Фото:

Бывшая участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина, победительница шестого сезона, устроила драку в московском ресторане. В результате инцидента травму головы получила обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова. У спортсменки диагностировано сотрясение мозга.

«Победительница 6 сезона „Пацанок“ Каширина разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу Шумковой в московском ресторане», — пишет telegram-канал Shot. Спортсменка рассказала, что в воскресенье вечером в ресторане она встретилась с Татьяной Кашириной, которую привела одна из ее подруг.

Во время беседы Каширина, будучи выпившей, начала вмешиваться в разговор и угрожать Екатерине Шумковой. После второго замечания Каширина бросила в нее тяжелый цветочный горшок, в результате чего Екатерина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Пострадавшая написала заявление в полицию. 

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Бывшая участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина, победительница шестого сезона, устроила драку в московском ресторане. В результате инцидента травму головы получила обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова. У спортсменки диагностировано сотрясение мозга. «Победительница 6 сезона „Пацанок“ Каширина разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу Шумковой в московском ресторане», — пишет telegram-канал Shot. Спортсменка рассказала, что в воскресенье вечером в ресторане она встретилась с Татьяной Кашириной, которую привела одна из ее подруг. Во время беседы Каширина, будучи выпившей, начала вмешиваться в разговор и угрожать Екатерине Шумковой. После второго замечания Каширина бросила в нее тяжелый цветочный горшок, в результате чего Екатерина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Пострадавшая написала заявление в полицию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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