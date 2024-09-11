Shot: участница из «Пацанок» разбила голову спортсменке в московском ресторане

Бывшая участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина, победительница шестого сезона, устроила драку в московском ресторане. В результате инцидента травму головы получила обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова. У спортсменки диагностировано сотрясение мозга.
«Победительница 6 сезона „Пацанок“ Каширина разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу Шумковой в московском ресторане», — пишет telegram-канал Shot. Спортсменка рассказала, что в воскресенье вечером в ресторане она встретилась с Татьяной Кашириной, которую привела одна из ее подруг.
Во время беседы Каширина, будучи выпившей, начала вмешиваться в разговор и угрожать Екатерине Шумковой. После второго замечания Каширина бросила в нее тяжелый цветочный горшок, в результате чего Екатерина получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Пострадавшая написала заявление в полицию.
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