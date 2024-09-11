Россиянам раскрыли, когда будут выплачены остатки по маткапиталам

Выплаты остатков по маткапиталу до 10 тысяч рублей стартуют с сентября

11 сентября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

После подписания председателем правительства РФ проекта нормативного акта стартуют выплаты остатков маткапитала Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Выплаты по остаткам средств материнского капитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тысяч рублей. <…> Мы технически к этому уже готовы: проект нормативного акта о порядке таких выплат тоже уже согласован и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства», — заявил Котяков. Его слова передает «Интерфакс». Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет гражданам получать неиспользованные остатки средств материнского капитала. Сумма единовременной выплаты может составлять до 10 тысяч рублей. Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплаты будут производиться автоматически для всех, имеющих на это право, граждан. В свою очередь, Антон Котяков отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выплаты по остаткам средств материнского капитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тысяч рублей. <…> Мы технически к этому уже готовы: проект нормативного акта о порядке таких выплат тоже уже согласован и в ближайшее время должен быть подписан председателем правительства», — заявил Котяков. Его слова передает «Интерфакс». Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет гражданам получать неиспользованные остатки средств материнского капитала. Сумма единовременной выплаты может составлять до 10 тысяч рублей. Также вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплаты будут производиться автоматически для всех, имеющих на это право, граждан. В свою очередь, Антон Котяков отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей.