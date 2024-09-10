Челябинку, которая 10 лет получала пенсию за умершую мать, отправили под суд

11 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

За 10 лет женщина получила около 2 млн рублей пенсии за свою умершую мать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) рассмотрит дело в отношении жительницы Верхнеуральского района, которая на протяжении 10 лет получала пенсию за умершую мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за это время женщина успела получить около 2 млн рублей. При этом в ходе следствия выяснилось, что обвиняемая психически не здорова. «Прокуратура утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 55-летней жительницы Верхнеуральского района, совершившей запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, предусмотренное ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для применения принудительных мер медицинского характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мать женщины умерла в 2013 году. Но сообщать об этом обвиняемая не стала. Вместо этого она, используя паспорт и банковскую карту умершей матери, получала за нее пенсию и иные социальные выплаты. Выявить несоответствие удалось лишь спустя 10 лет. Женщина была задержана. Но в ходе следствия выяснилось, что она страдает психическим расстройством, не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Магнитогорска (Челябинская область) рассмотрит дело в отношении жительницы Верхнеуральского района, которая на протяжении 10 лет получала пенсию за умершую мать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за это время женщина успела получить около 2 млн рублей. При этом в ходе следствия выяснилось, что обвиняемая психически не здорова. «Прокуратура утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 55-летней жительницы Верхнеуральского района, совершившей запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, предусмотренное ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для применения принудительных мер медицинского характера», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мать женщины умерла в 2013 году. Но сообщать об этом обвиняемая не стала. Вместо этого она, используя паспорт и банковскую карту умершей матери, получала за нее пенсию и иные социальные выплаты. Выявить несоответствие удалось лишь спустя 10 лет. Женщина была задержана. Но в ходе следствия выяснилось, что она страдает психическим расстройством, не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации.