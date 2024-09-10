Пермячку, живущую в доме, в котором рухнули перекрытия, увезли в реанимацию

На месте ЧП развернут оперативный штаб
новость из сюжетаВ пермской пятиэтажке обрушилась стена
Пермячка, живущая в доме на улице Клары Цеткин, 13, после ЧП с обрушением перекрытий, оказалась в реанимации. Ей стало плохо с сердцем. Об этом на месте происшествия корреспонденту URA.RU рассказал супруг женщины.
«Мне позвонили, я сразу приехал. То, что я знаю, что моя жена в тяжелом состоянии сейчас. Находится сейчас в коме в реанимации», — сообщил корреспонденту агентства мужчина.
Обрушение помещений в пятиэтажном доме Перми произошло утром 11 сентября. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, в здании работают спасатели.
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