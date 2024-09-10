Таможенники изъяли несколько ножей в багаже у пассажира, прилетевшего в Сургут из Таджикистана

Тюменские таможенники обнаружили четыре ножа у пассажира, прилетевшего в Сургут (ХМАО) из Худжанда (Таджикистан). Холодное оружие изъяли, сообщило Уральское таможенное управление на своем сайте.
«Холодное оружие мужчина пронес в „зеленый коридор“ таможенной зоны прилета, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Находку тюменские таможенники отправили на экспертизу, которая установила: два ножа относятся к холодному клинковому оружию колюще–режущего действия, что не может быть отнесено к подарочным изделиям», — следует из сообщения.
Запрещенные товары у пассажира изъяли сотрудники сургутского таможенного поста. Его также привлекли к административной ответственности. Суд конфисковал ножи.
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