10 сентября 2024

Таможенники изъяли несколько ножей в багаже у пассажира, прилетевшего в Сургут из Таджикистана

Авиапассажир из Таджикистана провез в багаже холодное оружие в Сургут
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапассажир провез в багаже холодное оружие
Авиапассажир провез в багаже холодное оружие Фото:

Тюменские таможенники обнаружили четыре ножа у пассажира, прилетевшего в Сургут (ХМАО) из Худжанда (Таджикистан). Холодное оружие изъяли, сообщило Уральское таможенное управление на своем сайте.

«Холодное оружие мужчина пронес в „зеленый коридор“ таможенной зоны прилета, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Находку тюменские таможенники отправили на экспертизу, которая установила: два ножа относятся к холодному клинковому оружию колюще–режущего действия, что не может быть отнесено к подарочным изделиям», — следует из сообщения.

Запрещенные товары у пассажира изъяли сотрудники сургутского таможенного поста. Его также привлекли к административной ответственности. Суд конфисковал ножи.

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Тюменские таможенники обнаружили четыре ножа у пассажира, прилетевшего в Сургут (ХМАО) из Худжанда (Таджикистан). Холодное оружие изъяли, сообщило Уральское таможенное управление на своем сайте. «Холодное оружие мужчина пронес в „зеленый коридор“ таможенной зоны прилета, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Находку тюменские таможенники отправили на экспертизу, которая установила: два ножа относятся к холодному клинковому оружию колюще–режущего действия, что не может быть отнесено к подарочным изделиям», — следует из сообщения. Запрещенные товары у пассажира изъяли сотрудники сургутского таможенного поста. Его также привлекли к административной ответственности. Суд конфисковал ножи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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