Володин рассекретил двойные стандарты Зеленского

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Зеленский пытается сохранить власть, при этом наплевательски относясь к украинцам, заявил Володин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского двойные стандарты. Они выражаются в его наплевательском отношении к жителям страны и в попытке при этом сохранить себя у власти. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что больше всего украинский лидер желает остаться во власти.

Также председатель Госдумы сообщил, что действия США и европейских государств, связанные с поставками вооружения на Украину, делают их участниками военного конфликта. Он выразил мнение, что просьбы Владимира Зеленского о дальнобойном вооружении и обсуждение с Западом ударов по территории России непосредственно втягивают эти страны в конфликт. Однако все просьбы провалились, что признал сам украинский лидер. Вячеслав Володин предупредил, что такие действия могут привести к ответу от РФ с использованием более мощного и разрушительного оружия.

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У президента Украины Владимира Зеленского двойные стандарты. Они выражаются в его наплевательском отношении к жителям страны и в попытке при этом сохранить себя у власти. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что больше всего украинский лидер желает остаться во власти. Также председатель Госдумы сообщил, что действия США и европейских государств, связанные с поставками вооружения на Украину, делают их участниками военного конфликта. Он выразил мнение, что просьбы Владимира Зеленского о дальнобойном вооружении и обсуждение с Западом ударов по территории России непосредственно втягивают эти страны в конфликт. Однако все просьбы провалились, что признал сам украинский лидер. Вячеслав Володин предупредил, что такие действия могут привести к ответу от РФ с использованием более мощного и разрушительного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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