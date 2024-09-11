Володин рассекретил двойные стандарты Зеленского

11 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается сохранить власть, при этом наплевательски относясь к украинцам, заявил Володин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У президента Украины Владимира Зеленского двойные стандарты. Они выражаются в его наплевательском отношении к жителям страны и в попытке при этом сохранить себя у власти. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что больше всего украинский лидер желает остаться во власти. Также председатель Госдумы сообщил, что действия США и европейских государств, связанные с поставками вооружения на Украину, делают их участниками военного конфликта. Он выразил мнение, что просьбы Владимира Зеленского о дальнобойном вооружении и обсуждение с Западом ударов по территории России непосредственно втягивают эти страны в конфликт. Однако все просьбы провалились, что признал сам украинский лидер. Вячеслав Володин предупредил, что такие действия могут привести к ответу от РФ с использованием более мощного и разрушительного оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента Украины Владимира Зеленского двойные стандарты. Они выражаются в его наплевательском отношении к жителям страны и в попытке при этом сохранить себя у власти. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Зеленскому наплевать на жителей Украины. Он не думает об их безопасности. Своих родителей давно вывез в Израиль, его семья живет в Лондоне. Судьба граждан Украины не волнует», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что больше всего украинский лидер желает остаться во власти. Также председатель Госдумы сообщил, что действия США и европейских государств, связанные с поставками вооружения на Украину, делают их участниками военного конфликта. Он выразил мнение, что просьбы Владимира Зеленского о дальнобойном вооружении и обсуждение с Западом ударов по территории России непосредственно втягивают эти страны в конфликт. Однако все просьбы провалились, что признал сам украинский лидер. Вячеслав Володин предупредил, что такие действия могут привести к ответу от РФ с использованием более мощного и разрушительного оружия.