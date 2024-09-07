Зеленский признал свой провальный разговор с Западом на тему ударов по России

Запад пока не пришел к единому мнению по поводу снятия с Украины ограничений на удары по РФ с использованием дальнобойных ракет. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский.
«Пока нет консенсуса [по разрешению для Украины бить ракетами по России] <...> Но важно найти ключ хотя бы к одной стране [Запада], и тогда другие могут подтянуться», — передали в РБК-Украина слова Зеленского со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона. Украинский лидер добавил, что ранее пытался получить разрешение на использование «соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма», но также не смог его добиться.
При этом Зеленский подчеркнул, что Киев продолжает обсуждение с западными странами и работает над снятием ограничений на использование ракет. Лидер Украины выразил намерение посетить в сентябре Генассамблею ООН и лично обсудить ситуацию с президентом США Джо Байденом.
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