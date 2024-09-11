Челябинский золотодобытчик выплатил менеджерам 1,351 млрд рублей дохода

11 сентября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Расходы за год возросли на 451 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский золотодобытчик Константин Струков, входящий в список богатейших россиян по версии Forbes, и члены совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний »(«ЮГК») получили в первом полугодии доход размером 1,351 млрд рублей. Как следует из отчетности, за год сумма выросла в 1,5 раза. «Вознаграждение ключевому управленческому персоналу: 2023 год — 900 млн рублей, 2024 год — 1,351 млрд рублей. Ключевой управленческий персонал представлен Струковым Константином Ивановичем, президентом ООО „Управляющая компания ‚ЮГК‘“ и советом директоров ПАО „ЮГК“», — отмечено в отчетности. В ходе интервью авторам youtube-канала «БКС Live» представители «ЮГК» объяснили рост расходов на руководство холдинга. Ситуацию у золотодобытчика комментировали финансовый директор Артем Клецкин и директор по связям с инвесторами Дмитрий Яковлев. Руководители заявили о том, что количество менеджеров, к которым относятся директора и операционные директора, возросло, а их зарплаты увеличились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский золотодобытчик Константин Струков, входящий в список богатейших россиян по версии Forbes, и члены совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний »(«ЮГК») получили в первом полугодии доход размером 1,351 млрд рублей. Как следует из отчетности, за год сумма выросла в 1,5 раза. «Вознаграждение ключевому управленческому персоналу: 2023 год — 900 млн рублей, 2024 год — 1,351 млрд рублей. Ключевой управленческий персонал представлен Струковым Константином Ивановичем, президентом ООО „Управляющая компания ‚ЮГК‘“ и советом директоров ПАО „ЮГК“», — отмечено в отчетности. В ходе интервью авторам youtube-канала «БКС Live» представители «ЮГК» объяснили рост расходов на руководство холдинга. Ситуацию у золотодобытчика комментировали финансовый директор Артем Клецкин и директор по связям с инвесторами Дмитрий Яковлев. Руководители заявили о том, что количество менеджеров, к которым относятся директора и операционные директора, возросло, а их зарплаты увеличились.