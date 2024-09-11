Челябинский золотодобытчик выплатил менеджерам 1,351 млрд рублей дохода

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Расходы за год возросли на 451 млн рублей Фото:

Челябинский золотодобытчик Константин Струков, входящий в список богатейших россиян по версии Forbes, и члены совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний »(«ЮГК») получили в первом полугодии доход размером 1,351 млрд рублей. Как следует из отчетности, за год сумма выросла в 1,5 раза.

«Вознаграждение ключевому управленческому персоналу: 2023 год — 900 млн рублей, 2024 год — 1,351 млрд рублей. Ключевой управленческий персонал представлен Струковым Константином Ивановичем, президентом ООО „Управляющая компания ‚ЮГК‘“ и советом директоров ПАО „ЮГК“», — отмечено в отчетности.

В ходе интервью авторам youtube-канала «БКС Live» представители «ЮГК» объяснили рост расходов на руководство холдинга. Ситуацию у золотодобытчика комментировали финансовый директор Артем Клецкин и директор по связям с инвесторами Дмитрий Яковлев. Руководители заявили о том, что количество менеджеров, к которым относятся директора и операционные директора, возросло, а их зарплаты увеличились.

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Челябинский золотодобытчик Константин Струков, входящий в список богатейших россиян по версии Forbes, и члены совета директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний »(«ЮГК») получили в первом полугодии доход размером 1,351 млрд рублей. Как следует из отчетности, за год сумма выросла в 1,5 раза. «Вознаграждение ключевому управленческому персоналу: 2023 год — 900 млн рублей, 2024 год — 1,351 млрд рублей. Ключевой управленческий персонал представлен Струковым Константином Ивановичем, президентом ООО „Управляющая компания ‚ЮГК‘“ и советом директоров ПАО „ЮГК“», — отмечено в отчетности. В ходе интервью авторам youtube-канала «БКС Live» представители «ЮГК» объяснили рост расходов на руководство холдинга. Ситуацию у золотодобытчика комментировали финансовый директор Артем Клецкин и директор по связям с инвесторами Дмитрий Яковлев. Руководители заявили о том, что количество менеджеров, к которым относятся директора и операционные директора, возросло, а их зарплаты увеличились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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