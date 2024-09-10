В Челябинске во второй половине августа из-за высокого спроса стоимость аренды жилья выросла на все виды квартир. Съемное жилье в городе в среднем подорожало на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 15 по 29 августа стоимость аренды квартир выросла в среднем на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей. Минимальная стоимость аренды жилья в городе при этом составляет 12 тысяч рублей, максимальная — 65 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.
При этом долгосрочная аренда однокомнатных квартир выросла на 7% до 23 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатное жилье снять в городе можно за 27 тысяч 802 рубля (+5,83%). Меньше всего выросла аренда трехкомнатных квартир до 32 тысяч 128 рублей (+0,58%).
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