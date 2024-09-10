10 сентября 2024

В Челябинске из-за ажиотажного спроса выросла стоимость арендного жилья. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость длительной аренды квартир выросла в среднем до 25 тысяч 500 рублей
Стоимость длительной аренды квартир выросла в среднем до 25 тысяч 500 рублей Фото:

В Челябинске во второй половине августа из-за высокого спроса стоимость аренды жилья выросла на все виды квартир. Съемное жилье в городе в среднем подорожало на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 15 по 29 августа стоимость аренды квартир выросла в среднем на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей. Минимальная стоимость аренды жилья в городе при этом составляет 12 тысяч рублей, максимальная — 65 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate.

При этом долгосрочная аренда однокомнатных квартир выросла на 7% до 23 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатное жилье снять в городе можно за 27 тысяч 802 рубля (+5,83%). Меньше всего выросла аренда трехкомнатных квартир до 32 тысяч 128 рублей (+0,58%).

Длительная аренда квартир в среднем во второй половине августа подорожала на 7%
Длительная аренда квартир в среднем во второй половине августа подорожала на 7%
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В Челябинске во второй половине августа из-за высокого спроса стоимость аренды жилья выросла на все виды квартир. Съемное жилье в городе в среднем подорожало на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 15 по 29 августа стоимость аренды квартир выросла в среднем на 7% с 23 тысяч 500 рублей до 25 тысяч 500 рублей. Минимальная стоимость аренды жилья в городе при этом составляет 12 тысяч рублей, максимальная — 65 тысяч рублей», — следует из динамики цен на сайте Restate. При этом долгосрочная аренда однокомнатных квартир выросла на 7% до 23 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатное жилье снять в городе можно за 27 тысяч 802 рубля (+5,83%). Меньше всего выросла аренда трехкомнатных квартир до 32 тысяч 128 рублей (+0,58%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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