В Екатеринбурге днем 11 сентября пожар охватил квартиру 16-этажного дома на ул. Бебеля. Огонь перекинулся на балкон, рассказал URA.RU читатель.
«На Бебеля, 126 загорелась квартира многоэтажки. Возле здания находится школа, а ученики вышли и наблюдают за пожаром. На место уже приехали спасатели», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что горит балкон на 13 этаже. «В ликвидации пожара участвуют 15 специалистов и шесть единиц техники», — подчеркнули спасатели. Информация о пострадавших не поступала.
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