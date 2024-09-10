10 сентября 2024

В Екатеринбурге пожар охватил 16-этажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
На тушение пожара прибыли 15 спасателей Фото:

В Екатеринбурге днем 11 сентября пожар охватил квартиру 16-этажного дома на ул. Бебеля. Огонь перекинулся на балкон, рассказал URA.RU читатель.

«На Бебеля, 126 загорелась квартира многоэтажки. Возле здания находится школа, а ученики вышли и наблюдают за пожаром. На место уже приехали спасатели», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что горит балкон на 13 этаже. «В ликвидации пожара участвуют 15 специалистов и шесть единиц техники», — подчеркнули спасатели. Информация о пострадавших не поступала.

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В Екатеринбурге днем 11 сентября пожар охватил квартиру 16-этажного дома на ул. Бебеля. Огонь перекинулся на балкон, рассказал URA.RU читатель. «На Бебеля, 126 загорелась квартира многоэтажки. Возле здания находится школа, а ученики вышли и наблюдают за пожаром. На место уже приехали спасатели», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что горит балкон на 13 этаже. «В ликвидации пожара участвуют 15 специалистов и шесть единиц техники», — подчеркнули спасатели. Информация о пострадавших не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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