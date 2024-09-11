В Петербурге школьника обвинили в изнасиловании семилетней девочки в кустах

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В Петербурге задержали школьника по обвинению в изнасиловании
В Петербурге задержали школьника по обвинению в изнасиловании Фото:

В Санкт-Петербурге полиция задержала 13-летнего школьника. Его подозревают в изнасиловании семилетней девочки в кустах. 

«Задержан 13-летний школьник, подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что мальчик был препровожден в участок полиции Пушкинского района. В ближайшее время его переместят в специализированное учреждение для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Житель Шушар 10 сентября обратился в полицию, сообщив, что четверо подростков из шестого класса надругались над его семилетней дочерью на Полоцкой улице. По данному факту следственные органы ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело.

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 13-летнего школьника. Его подозревают в изнасиловании семилетней девочки в кустах.  «Задержан 13-летний школьник, подозреваемого в надругательстве над семилетней девочкой», — сообщает «Фонтанка». Там добавили, что мальчик был препровожден в участок полиции Пушкинского района. В ближайшее время его переместят в специализированное учреждение для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Житель Шушар 10 сентября обратился в полицию, сообщив, что четверо подростков из шестого класса надругались над его семилетней дочерью на Полоцкой улице. По данному факту следственные органы ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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