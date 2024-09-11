Отопление в дома жителей Екатеринбурга дадут, несмотря на теплую погоду, отметил Алексей Орлов
Тепло в дома жителей Екатеринбурга начнут подавать с 16 сентября. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Стартует с 16 сентября отопительный сезон в Екатеринбурге. Сегодня подписал постановление», — заявил Алексей Орлов в ходе прямой линии с жителями города в «ВКонтакте».
Мэр добавил, что отопление в дома начнут подавать, несмотря на установившуюся теплую погоду в городе. Первыми начнут традиционно подключать соцобъекты: детские сады, школы, больницы. Далее тепло начнет поступать в жилые дома.
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