Названа дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга подписал указ о начале отопительного сезона
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Отопление в дома жителей Екатеринбурга дадут, несмотря на теплую погоду, отметил Алексей Орлов
Отопление в дома жителей Екатеринбурга дадут, несмотря на теплую погоду, отметил Алексей Орлов Фото:

Тепло в дома жителей Екатеринбурга начнут подавать с 16 сентября. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. 

«Стартует с 16 сентября отопительный сезон в Екатеринбурге. Сегодня подписал постановление», — заявил Алексей Орлов в ходе прямой линии с жителями города в «ВКонтакте». 

Мэр добавил, что отопление в дома начнут подавать, несмотря на установившуюся теплую погоду в городе. Первыми начнут традиционно подключать соцобъекты: детские сады, школы, больницы. Далее тепло начнет поступать в жилые дома. 

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Тепло в дома жителей Екатеринбурга начнут подавать с 16 сентября. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.  «Стартует с 16 сентября отопительный сезон в Екатеринбурге. Сегодня подписал постановление», — заявил Алексей Орлов в ходе прямой линии с жителями города в «ВКонтакте».  Мэр добавил, что отопление в дома начнут подавать, несмотря на установившуюся теплую погоду в городе. Первыми начнут традиционно подключать соцобъекты: детские сады, школы, больницы. Далее тепло начнет поступать в жилые дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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