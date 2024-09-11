В двух аэропортах Мурманской области объявлен план «ковер»

В двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. В районе Североморска обнаружены три неизвестных дрона.
«В двух аэропортах в Мурманской области введен план „Ковер“», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что в районе Североморска были обнаружены три беспилотника, что привело к ограничениям на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.
Известно, что Североморск является базой Северного флота России. Telegram-канал Mash сообщает, что в Мурманской области сбили два украинских беспилотника, предположительно, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья». Власти ввели временные ограничения на работу мурманского аэропорта, приостановив прием и отправку рейсов. Также закрыт аэропорт в Апатитах, сообщили в Росавиации.
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