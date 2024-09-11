Алаудинов: ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — передает слова Алаудинова ТАСС. Генерал-майор добавил, что обстановка на фронте стабильная.
Подразделения ВС РФ на правом фланге курского направления начали наступление. Есть пленные, часть военных ВСУ сдалась, заключил Алаудинов.
10 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области, вытесняя солдат ВСУ с территории региона. Штурм начался после совещания у министра обороны Андрея Белоусова. Зачистка территории продолжается, передает «Царьград».
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