В Челябинске студенту в ходе драки откусили ухо

11 сентября 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Драка закончилась откусанным ухом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в ночь на 11 сентября в ходе драки у одного из пивных магазинов на улице Бейвеля студенту откусили кусок уха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника ищут. «Сообщение зарегистрировано. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным «74.ру», конфликт начался из-за татуировки одного из компании. Одному из посетителей разливайки не понравилось, что рисунок был сделан на лице. Он начал оскорблять студентов, избивать парня с татуировкой. Один из компании вступился за товарища, но его схватили и откусили ухо. Врачи оказали помощь пострадавшему, остановили кровотечение. Но пришить откусанный кусок уха не удалось. Теперь ему требуется пластическая операция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 11 сентября в ходе драки у одного из пивных магазинов на улице Бейвеля студенту откусили кусок уха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника ищут. «Сообщение зарегистрировано. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным «74.ру», конфликт начался из-за татуировки одного из компании. Одному из посетителей разливайки не понравилось, что рисунок был сделан на лице. Он начал оскорблять студентов, избивать парня с татуировкой. Один из компании вступился за товарища, но его схватили и откусили ухо. Врачи оказали помощь пострадавшему, остановили кровотечение. Но пришить откусанный кусок уха не удалось. Теперь ему требуется пластическая операция.