10 сентября 2024

В Челябинске студенту в ходе драки откусили ухо

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Драка закончилась откусанным ухом Фото:

В Челябинске в ночь на 11 сентября в ходе драки у одного из пивных магазинов на улице Бейвеля студенту откусили кусок уха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника ищут.

«Сообщение зарегистрировано. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По данным «74.ру», конфликт начался из-за татуировки одного из компании. Одному из посетителей разливайки не понравилось, что рисунок был сделан на лице. Он начал оскорблять студентов, избивать парня с татуировкой. Один из компании вступился за товарища, но его схватили и откусили ухо.

Врачи оказали помощь пострадавшему, остановили кровотечение. Но пришить откусанный кусок уха не удалось. Теперь ему требуется пластическая операция.

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В Челябинске в ночь на 11 сентября в ходе драки у одного из пивных магазинов на улице Бейвеля студенту откусили кусок уха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника ищут. «Сообщение зарегистрировано. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным «74.ру», конфликт начался из-за татуировки одного из компании. Одному из посетителей разливайки не понравилось, что рисунок был сделан на лице. Он начал оскорблять студентов, избивать парня с татуировкой. Один из компании вступился за товарища, но его схватили и откусили ухо. Врачи оказали помощь пострадавшему, остановили кровотечение. Но пришить откусанный кусок уха не удалось. Теперь ему требуется пластическая операция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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