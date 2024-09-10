В Челябинске студенту в ходе драки откусили ухо

В Челябинске в ночь на 11 сентября в ходе драки у одного из пивных магазинов на улице Бейвеля студенту откусили кусок уха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника ищут.
«Сообщение зарегистрировано. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
По данным «74.ру», конфликт начался из-за татуировки одного из компании. Одному из посетителей разливайки не понравилось, что рисунок был сделан на лице. Он начал оскорблять студентов, избивать парня с татуировкой. Один из компании вступился за товарища, но его схватили и откусили ухо.
Врачи оказали помощь пострадавшему, остановили кровотечение. Но пришить откусанный кусок уха не удалось. Теперь ему требуется пластическая операция.
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