Синоптики рассказали, как челябинская погода помогла аграриям

В Челябинской области погода позволила начать уборочную кампанию

Погода позволила начать уборку сельхозкультур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Погода в первой декаде сентября на территории Челябинской области была умеренно теплой и засушливой, что позволило аграриям начать уборочную кампанию. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Отсутствие интенсивных осадков и повышенный температурный режим улучшили состояние верхнего слоя до мягкопластичного. Это позволило начать уборочную кампанию яровых зерновых, картофеля и овощных культур», — уточнили метеорологи.

Синоптики отметили, что среднесуточные температуры с 1 по 10 сентября составили 10-14 градусов, максимальные достигали 23-26, минимальные — 0-7 градусов. Всего в регионе выпало от 15 до 80 декадной нормы осадков, лишь в окрестностях Бродокалмака зафиксировано 165% нормы. В результате аграрии обмолотили 233,6 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 17% общей площади. Урожайность составляет 15,2 центрера с гектара.

«Заготовлено 72,7 тысяч тонн сена (78% плана), сенажа (готовая масса) 285,3 тысяч тонн (112% плана). Убрано картофеля 1595 га (24%), урожайность составляет 170 центнеров с гектара. Убрано овощей 196 га (16%), урожайность 121 центнер с гектара», — отметили синоптики.