Роспотребнадзор ждет в Челябинской области прирост микоплазменной пневмонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышки инфекции не ожидается, врачи сообщают об ожидаемом приросте заболеваемости Фото:

В Челябинской области в ближайшие недели ожидается прирост количества заболевших пневмонией, вызванной микоплазмой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В 2024 году регистрируется подъем заболеваемости пневмонией по сравнению с 2023 годом. Мы ожидаем дальнейшее увеличение количества заболевших микоплазменной пневмонией, обусловленной циркуляцией микоплазмы. Она вызывает от трех до пяти процентов воспаления легких», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора уточнили, что о вспышке инфекции речи не идет, однако подъем заболеваемости из-за погодных условий ожидается раньше, чем в прошлые годы. Кроме того, микоплазма распространяется при тесном контакте в коллективах, а именно сейчас дети возвращаются в детские сады и школы после летних каникул.

«Для микоплазменной инфекции характерна периодичность подьема, в Челябинской области она возвращается раз в пять лет. Информация об усилении мер профилактики уже доведена до руководителей общеобразовательных учреждений», — добавили в ведомстве.

Микоплазменная пневмония характеризуется менее выраженной одышкой, однако остальные симптомы повторяют обычные виды пневмонии: это коклюшеобразный кашель, температура, боли в груди и горле. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждение, где помогут установить точный диагноз и назначат соответствующее лечение. Жителям Челябинской области порекомендовали также соблюдать те же меры профилактики, что и при обычных ОРВИ.

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В Челябинской области в ближайшие недели ожидается прирост количества заболевших пневмонией, вызванной микоплазмой. Об этом URA.RU сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В 2024 году регистрируется подъем заболеваемости пневмонией по сравнению с 2023 годом. Мы ожидаем дальнейшее увеличение количества заболевших микоплазменной пневмонией, обусловленной циркуляцией микоплазмы. Она вызывает от трех до пяти процентов воспаления легких», — рассказали URA.RU в ведомстве. Эксперты Роспотребнадзора уточнили, что о вспышке инфекции речи не идет, однако подъем заболеваемости из-за погодных условий ожидается раньше, чем в прошлые годы. Кроме того, микоплазма распространяется при тесном контакте в коллективах, а именно сейчас дети возвращаются в детские сады и школы после летних каникул. «Для микоплазменной инфекции характерна периодичность подьема, в Челябинской области она возвращается раз в пять лет. Информация об усилении мер профилактики уже доведена до руководителей общеобразовательных учреждений», — добавили в ведомстве. Микоплазменная пневмония характеризуется менее выраженной одышкой, однако остальные симптомы повторяют обычные виды пневмонии: это коклюшеобразный кашель, температура, боли в груди и горле. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждение, где помогут установить точный диагноз и назначат соответствующее лечение. Жителям Челябинской области порекомендовали также соблюдать те же меры профилактики, что и при обычных ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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