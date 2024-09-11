Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который одобрял действия террористов и призывал примкнуть к ним. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
«Южноуралец разместил в публичном доступе комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. А также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальные санкции по данной статье предусматривают до семи лет лишения свободы. Сейчас сотрудниками проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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