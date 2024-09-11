В Челябинской области ФСБ задержала приспешника террористов. Видео

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Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, террорист, террористы, группа захвата, спецназ, задержание, диверсант, диверсанты, контрабандисты, работа спецназа
Мужчину задержали за его комментарии в интернете Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который одобрял действия террористов и призывал примкнуть к ним. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

«Южноуралец разместил в публичном доступе комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. А также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальные санкции по данной статье предусматривают до семи лет лишения свободы. Сейчас сотрудниками проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который одобрял действия террористов и призывал примкнуть к ним. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. «Южноуралец разместил в публичном доступе комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. А также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Максимальные санкции по данной статье предусматривают до семи лет лишения свободы. Сейчас сотрудниками проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов его противоправной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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