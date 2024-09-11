В Кургане представители шести партий войдут в состав гордумы VIII созыва. Об этом сообщила председатель Западной ТИК Елена Недавняя, передает корреспондент URA.RU.
«Все шесть партий получают по одному мандату в обязательном порядке», — рассказала Недавняя на заседании комиссии избиркома. Таким образом, представители всех партий, которые участвовали в выборах, прошли в думу. По результатам выборов, из VII созыва в VIII созыв гордумы прошли десять человек.
По спискам в думу прошли кандидаты от партий:
- «Единая Россия»: Олег Прозоров, Наталья Семина, Денис Птицын, Илья Пономарев, Наталья Аборина, Алла Мирская, Михаил Тимофеев, Алексей Грушенков;
- «Партия пенсионеров» — Анна Баранчикова;
- ЛДПР — Антон Рудаков;
- «Справедливая Россия — за правду» — Степан Кормин;
- КПРФ — Иван Камшилов;
- «Новые люди» — Дмитрий Усольцев.
Выборы в гордуму Кургана прошли 8 сентября. Явка на них составила 30,5%. По результатам выборов на всех 13 одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». По партийным спискам она получила 46% голосов. ЛДПР набрала 11,92%, КПРФ — 10,3%, «Партия пенсионеров» — 9,03%, «Новые люди» — около 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,53%. Ранее источники URA.RU, связанные с властями, сообщали, что единороссам достанется 21 из 26 мандатов в думе.
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