Избирком назвал партии, которые войдут в новый состав думы Кургана. Инсайд URA.RU подтвердился

В новый состав думы Кургана войдут шесть партий
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители шести партий войдут в новый состав гордумы Кургана
Представители шести партий войдут в новый состав гордумы Кургана Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане представители шести партий войдут в состав гордумы VIII созыва. Об этом сообщила председатель Западной ТИК Елена Недавняя, передает корреспондент URA.RU.

«Все шесть партий получают по одному мандату в обязательном порядке», — рассказала Недавняя на заседании комиссии избиркома. Таким образом, представители всех партий, которые участвовали в выборах, прошли в думу. По результатам выборов, из VII созыва в VIII созыв гордумы прошли десять человек.

По спискам в думу прошли кандидаты от партий:

  •  «Единая Россия»: Олег Прозоров, Наталья Семина, Денис Птицын, Илья Пономарев, Наталья Аборина, Алла Мирская, Михаил Тимофеев, Алексей Грушенков;
  •  «Партия пенсионеров» — Анна Баранчикова;
  • ЛДПР — Антон Рудаков;
  •  «Справедливая Россия — за правду» — Степан Кормин;
  • КПРФ — Иван Камшилов;
  •  «Новые люди» — Дмитрий Усольцев.

Выборы в гордуму Кургана прошли 8 сентября. Явка на них составила 30,5%. По результатам выборов на всех 13 одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». По партийным спискам она получила 46% голосов. ЛДПР набрала 11,92%, КПРФ — 10,3%, «Партия пенсионеров» — 9,03%, «Новые люди» — около 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,53%. Ранее источники URA.RU, связанные с властями, сообщали, что единороссам достанется 21 из 26 мандатов в думе.

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В Кургане представители шести партий войдут в состав гордумы VIII созыва. Об этом сообщила председатель Западной ТИК Елена Недавняя, передает корреспондент URA.RU. «Все шесть партий получают по одному мандату в обязательном порядке», — рассказала Недавняя на заседании комиссии избиркома. Таким образом, представители всех партий, которые участвовали в выборах, прошли в думу. По результатам выборов, из VII созыва в VIII созыв гордумы прошли десять человек. По спискам в думу прошли кандидаты от партий: Выборы в гордуму Кургана прошли 8 сентября. Явка на них составила 30,5%. По результатам выборов на всех 13 одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». По партийным спискам она получила 46% голосов. ЛДПР набрала 11,92%, КПРФ — 10,3%, «Партия пенсионеров» — 9,03%, «Новые люди» — около 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,53%. Ранее источники URA.RU, связанные с властями, сообщали, что единороссам достанется 21 из 26 мандатов в думе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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