Как помочь подростку, если он попал под негативное влияние. Инфографика

Ямальские психолог советует родителям разговаривать с детьми о жестокости
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростковый период — самый трудный в жизни ребенка
Подростковый период — самый трудный в жизни ребенка Фото:

Подростковый период — самый сложный в жизни ребенка, его эмоции могут зашкаливать, а знаний, как вести себя в трудной жизненной ситуации, не хватает. Психолог из Новоуренгойского психоневрологического диспансера Татьяна Дусалиева рассказала URA.RU, как помочь ребенку противостоять негативному влиянию сверстников и взрослых людей.

Как подростку избежать провокации или негативного влияния?

Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Фото:
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Фото:
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Фото:
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Инфографика: как подростку противостоять негативному влиянию?
Фото: 
«Помните, что демократичное воспитание не имеет ничего общество с попустительством. Если вы заметили, что ребенок связался с плохой компанией, не стоит пускать все на самотек, боясь проявить родительский авторитаризм», — рекомендует родителям Татьяна Дусалиева.

Психолог отмечает: если подросток попал в неблагополучную компанию сверстников, то родителям необходимо спокойно обсудить, почему ребенку интересно проводить время с такими людьми. Затем нужно выразить свою тревогу и дать несовершеннолетнему время на обдумывание данной ситуации, чтобы ребенок сам сделал выводы.

Как родителям помочь своему ребенку избежать негативного влияния?

Инфографика: как родителям помочь подростку избежать провокации?
Инфографика: как родителям помочь подростку избежать провокации?
Фото:
Инфографика: как родителям помочь подростку избежать провокации?
Инфографика: как родителям помочь подростку избежать провокации?
Фото: 
«Чтобы подросток не оставался наедине со своими переживаниями, нужно его „тормошить“: устраивать совместные поездки на природу, походы в кино и театр. То есть наполнять его внутренний мир новыми впечатлениями», — советует психолог Дусалиева.

В Ноябрьске ночью 11 сентября сгорел вертолет. По данным URA.RU, в поджоге подозреваются подростки, которым обещали награду в пять миллионов рублей. Психолог предположил, что дети могли стать жертвой нейролингвистического программирования (НЛП — сочетание психологических и лингвистических инструментов влияния — прим. ред.) через мессенджер.

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Подростковый период — самый сложный в жизни ребенка, его эмоции могут зашкаливать, а знаний, как вести себя в трудной жизненной ситуации, не хватает. Психолог из Новоуренгойского психоневрологического диспансера Татьяна Дусалиева рассказала URA.RU, как помочь ребенку противостоять негативному влиянию сверстников и взрослых людей. Как подростку избежать провокации или негативного влияния? Психолог отмечает: если подросток попал в неблагополучную компанию сверстников, то родителям необходимо спокойно обсудить, почему ребенку интересно проводить время с такими людьми. Затем нужно выразить свою тревогу и дать несовершеннолетнему время на обдумывание данной ситуации, чтобы ребенок сам сделал выводы. Как родителям помочь своему ребенку избежать негативного влияния? В Ноябрьске ночью 11 сентября сгорел вертолет. По данным URA.RU, в поджоге подозреваются подростки, которым обещали награду в пять миллионов рублей. Психолог предположил, что дети могли стать жертвой нейролингвистического программирования (НЛП — сочетание психологических и лингвистических инструментов влияния — прим. ред.) через мессенджер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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