Подростковый период — самый сложный в жизни ребенка, его эмоции могут зашкаливать, а знаний, как вести себя в трудной жизненной ситуации, не хватает. Психолог из Новоуренгойского психоневрологического диспансера Татьяна Дусалиева рассказала URA.RU, как помочь ребенку противостоять негативному влиянию сверстников и взрослых людей.
Как подростку избежать провокации или негативного влияния?
«Помните, что демократичное воспитание не имеет ничего общество с попустительством. Если вы заметили, что ребенок связался с плохой компанией, не стоит пускать все на самотек, боясь проявить родительский авторитаризм», — рекомендует родителям Татьяна Дусалиева.
Психолог отмечает: если подросток попал в неблагополучную компанию сверстников, то родителям необходимо спокойно обсудить, почему ребенку интересно проводить время с такими людьми. Затем нужно выразить свою тревогу и дать несовершеннолетнему время на обдумывание данной ситуации, чтобы ребенок сам сделал выводы.
Как родителям помочь своему ребенку избежать негативного влияния?
«Чтобы подросток не оставался наедине со своими переживаниями, нужно его „тормошить“: устраивать совместные поездки на природу, походы в кино и театр. То есть наполнять его внутренний мир новыми впечатлениями», — советует психолог Дусалиева.
В Ноябрьске ночью 11 сентября сгорел вертолет. По данным URA.RU, в поджоге подозреваются подростки, которым обещали награду в пять миллионов рублей. Психолог предположил, что дети могли стать жертвой нейролингвистического программирования (НЛП — сочетание психологических и лингвистических инструментов влияния — прим. ред.) через мессенджер.
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