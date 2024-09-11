В Госдуме раскритиковали Эрдогана за слова о Крыме

Депутат Колесник: позиция Эрдогана по России непоследовательна
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Позиция Реджепа Эрдогана (слева) по России является непоследовательной, подчеркнул Андрей Колесник Фото:

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на заявление турецкого главы Реджепа Эрдогана о том, что Крым не принадлежит России. Депутат отметил, что политическая позиция Эрдогана является непоследовательной, ведь до этого Турция подавала заявку на вступление в БРИКС, где состоит Россия.

«Это высказывание [о принадлежности Крыма] в чистом виде антироссийское. Я думаю, что во внешней политике будут какие-то изменения, возможно, нерадикальные, но будут… После того как Турция попросила о вступлении в БРИКС, такая непоследовательность у политика серьезного государства может привести к не очень хорошим последствиям внутри страны», — рассказал Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник также охарактеризовал Эрдогана как в целом «гибкого» человека, который преследует, в первую очередь, собственные интересы. Он напомнил, что раньше у Москвы и Анкары были напряженные отношения, однако, когда западные антироссийские санкции сказались на туризме, Турция встала на сторону РФ.

Ранее Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что Крым не принадлежит России. Причем это не в первый раз, когда политик высказывает такую позицию.

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на заявление турецкого главы Реджепа Эрдогана о том, что Крым не принадлежит России. Депутат отметил, что политическая позиция Эрдогана является непоследовательной, ведь до этого Турция подавала заявку на вступление в БРИКС, где состоит Россия. «Это высказывание [о принадлежности Крыма] в чистом виде антироссийское. Я думаю, что во внешней политике будут какие-то изменения, возможно, нерадикальные, но будут… После того как Турция попросила о вступлении в БРИКС, такая непоследовательность у политика серьезного государства может привести к не очень хорошим последствиям внутри страны», — рассказал Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру». Колесник также охарактеризовал Эрдогана как в целом «гибкого» человека, который преследует, в первую очередь, собственные интересы. Он напомнил, что раньше у Москвы и Анкары были напряженные отношения, однако, когда западные антироссийские санкции сказались на туризме, Турция встала на сторону РФ. Ранее Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что Крым не принадлежит России. Причем это не в первый раз, когда политик высказывает такую позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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