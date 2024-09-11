Один из союзников России призвал отдать Крым Украине

Эрдоган не признает Крым частью российской территории

11 сентября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался по поводу территориальной целостности Украины и заявил, что не признает Крым частью российской территории. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu. «Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине — требование международного права», — заявил Эрдоган. Его слова передает Anadolu в соцсети X. Эрдоган уже не в первый раз высказывается о том, что Крым надо вернуть Украине. При этом в России неоднократно говорили, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны. Возвращение этих регионов соответствует территориальному единству страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей добровольно проголосовали за то, чтобы территория вновь стала частью РФ. Свои голоса за возвращение в Россию отдали и порядка 95,6% севастопольцев. Историки доказали, что в 1954 году Крым был незаконно включен в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР). В настоящий момент Киев планирует операции по «возвращению» Крыма, передает RT. На Западе заявляли, что вторжение ВСУ в Курскую область не поможет Украине вернуть себе территории, включая полуостров, сообщает MK.RU.