Один из союзников России призвал отдать Крым Украине

Эрдоган не признает Крым частью российской территории
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Владимир Путин прибыл в Астану, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Крым не является частью России Фото:
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Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался по поводу территориальной целостности Украины и заявил, что не признает Крым частью российской территории. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.

«Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине — требование международного права», — заявил Эрдоган. Его слова передает Anadolu в соцсети X.

Эрдоган уже не в первый раз высказывается о том, что Крым надо вернуть Украине. При этом в России неоднократно говорили, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны. Возвращение этих регионов соответствует территориальному единству страны, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей добровольно проголосовали за то, чтобы территория вновь стала частью РФ. Свои голоса за возвращение в Россию отдали и порядка 95,6% севастопольцев. Историки доказали, что в 1954 году Крым был незаконно включен в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР).

В настоящий момент Киев планирует операции по «возвращению» Крыма, передает RT. На Западе заявляли, что вторжение ВСУ в Курскую область не поможет Украине вернуть себе территории, включая полуостров, сообщает MK.RU.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался по поводу территориальной целостности Украины и заявил, что не признает Крым частью российской территории. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu. «Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине — требование международного права», — заявил Эрдоган. Его слова передает Anadolu в соцсети X. Эрдоган уже не в первый раз высказывается о том, что Крым надо вернуть Украине. При этом в России неоднократно говорили, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны. Возвращение этих регионов соответствует территориальному единству страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей добровольно проголосовали за то, чтобы территория вновь стала частью РФ. Свои голоса за возвращение в Россию отдали и порядка 95,6% севастопольцев. Историки доказали, что в 1954 году Крым был незаконно включен в состав Украинской Советской социалистической республики (УССР). В настоящий момент Киев планирует операции по «возвращению» Крыма, передает RT. На Западе заявляли, что вторжение ВСУ в Курскую область не поможет Украине вернуть себе территории, включая полуостров, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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