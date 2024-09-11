Десятиминутные аплодисменты и гроб за 300 тысяч рублей: как похоронили Маслякова

Основателя КВН Александра Маслякова похоронили в гробу с кнопкой вызова. О том, сколько стоит усыпальница «отца» КВН и зачем гроб оснастили обратной связью, в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий.
На время прощания с Александром Масляковым гроб установили на сцене концертного зала «Планета КВН». Он утопал в белых и алых розах, а вокруг стояли траурные венки. Положили цветы и около изголовья телеведущего. Тело было накрыто одеялом молочного цвета, а сам гроб обшит белым шелком. В эксклюзивном разговоре с URA.RU Барецкий раскрыл подробности о том, какой гроб родные выбрали для Маслякова. «Гроб классической формы среди работников ритуальной сферы называется просто „ящик“. Так и говорят: похоронили в ящике! То есть обычный гроб, ничего неординарного или вычурного в нем нет», — говорит Барецкий.
Он утверждает, что в гробу Маслякова установили тревожную кнопку. «Но есть одна фишечка! Это обратная связь. То есть там стоит база, проще говоря, кнопка вызова. Это сделано на всякий случай: если вдруг покойник очнется, он может нажать на кнопку и родственнику поступит от него сигнал на специальный пейджер. Звучит зловеще, но эту фишку используют многие богатые клиенты. На самом деле, ее покупка и установка обходится не так дорого. Сам же гроб с постелью для покойника из шелка варьируется от 300 до 350 тысяч рублей. Насколько я знаю, гроб они брали на складе, к которому наш Союз профессиональных ритуальных агентов, где я являюсь президентом, имеет непосредственное отношение», — уточнил Барецкий.
Маслякова провожали в последний путь бурными аплодисментами Они длились более 10 минут — настоящая народная любовь.
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