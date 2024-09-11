Мэр Екатеринбурга загорелся идеей назвать улицу в честь умершего Маслякова

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову понравилась идея Сергея Исаева из шоу «Уральские пельмени» назвать одну из улиц города в честь бессменного лидера КВН Александра Маслякова. Глава города намерен предложить коллективу направить эту инициативу в администрацию. Об этом мэр рассказал корреспонденту URA.RU.
«Если будет инициатива, естественно, рассмотрим. Например, „Уральские пельмени“ могут обратиться. Если Сергей об этом сказал, я с ним созвонюсь. В принципе, предложу от коллектива такую инициативу направить. Это хорошая идея [назвать в честь Маслякова улицу]», — заявил Алексей Орлов.
Однако, подчеркнул мэр, лучше, если улица будет новая, чтобы не было в дальнейшем сложностей по изменению адресов. Орлов напомнил, что в администрации есть специальный совет по топонимике (в него входят общественники, урбанисты), который и занимается решением подобных вопросов. Инициативу в организацию по названию или переименованию улиц Екатеринбурга может направить любой желающий.
Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания с ним состоялась 11 сентября. Похоронили ведущего на Новодевичьем кладбище.
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