Мэр Екатеринбурга загорелся идеей назвать улицу в честь умершего Маслякова

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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , орлов алексей
Назвать в честь Александра Маслякова необходимо новую улицу, считает Алексей Орлов Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову понравилась идея Сергея Исаева из шоу «Уральские пельмени» назвать одну из улиц города в честь бессменного лидера КВН Александра Маслякова. Глава города намерен предложить коллективу направить эту инициативу в администрацию. Об этом мэр рассказал корреспонденту URA.RU.

«Если будет инициатива, естественно, рассмотрим. Например, „Уральские пельмени“ могут обратиться. Если Сергей об этом сказал, я с ним созвонюсь. В принципе, предложу от коллектива такую инициативу направить. Это хорошая идея [назвать в честь Маслякова улицу]», — заявил Алексей Орлов.

Однако, подчеркнул мэр, лучше, если улица будет новая, чтобы не было в дальнейшем сложностей по изменению адресов. Орлов напомнил, что в администрации есть специальный совет по топонимике (в него входят общественники, урбанисты), который и занимается решением подобных вопросов. Инициативу в организацию по названию или переименованию улиц Екатеринбурга может направить любой желающий.

Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания с ним состоялась 11 сентября. Похоронили ведущего на Новодевичьем кладбище.

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Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову понравилась идея Сергея Исаева из шоу «Уральские пельмени» назвать одну из улиц города в честь бессменного лидера КВН Александра Маслякова. Глава города намерен предложить коллективу направить эту инициативу в администрацию. Об этом мэр рассказал корреспонденту URA.RU. «Если будет инициатива, естественно, рассмотрим. Например, „Уральские пельмени“ могут обратиться. Если Сергей об этом сказал, я с ним созвонюсь. В принципе, предложу от коллектива такую инициативу направить. Это хорошая идея [назвать в честь Маслякова улицу]», — заявил Алексей Орлов. Однако, подчеркнул мэр, лучше, если улица будет новая, чтобы не было в дальнейшем сложностей по изменению адресов. Орлов напомнил, что в администрации есть специальный совет по топонимике (в него входят общественники, урбанисты), который и занимается решением подобных вопросов. Инициативу в организацию по названию или переименованию улиц Екатеринбурга может направить любой желающий. Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемония прощания с ним состоялась 11 сентября. Похоронили ведущего на Новодевичьем кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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