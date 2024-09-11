Челябинские застройщики продают рекордное число больших квартир

В Челябинске среди новых квартир продается больше всего двухкомнатного жилья — 37%. Средняя цена подобной недвижимости составляет 7 миллионов 400 тысяч рублей, сообщили 11 сентября в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске наибольшую долю в предложении занимают двухкомнатные квартиры — 37%. Средняя стоимость таких объектов составляет 7,4 млн рублей», — отметили в пресс-службе.
Застройщики в Челябинске стали проектировать в новых домах большое число двухкомнатных квартир из-за высокого спроса на них. В пресс-службе «Авито Недвижимость» сообщили, что в Челябинске, как и в среднем по России, выросло число продаваемых больших квартир. Это произошло после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% в июле. Причем в условиях высоких рыночных ставок востребованность двухкомнатных квартир останется на прежнем уровне.
В целом по России в сегменте двухкомнатных квартир предложение в новом фонде за год выросло также на 37%. Что же касается доли, которую занимают такие варианты, то как в прошлом, так и в нынешнем августе каждая третья квартира в экспозиции была двухкомнатной (33%). Среди крупных городов самая большая доля таких объектов — в Ставрополе (46%), Брянске (43%), Красноярске (42%), Саратове (41%) и Челябинске (37%). Меньше всего — в Санкт-Петербурге (23%).
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