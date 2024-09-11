Челябинские полицейские задержали мужчину, откусившего ухо студенту

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Отдел полиции № 5 (центральный). Курган, дежурная часть, газель полиции
Мужчину доставили в отдел полиции Фото:

В Челябинске полицейские установили и доставили в отдел мужчину, который откусил кусок уха студенту во время драки у пивного магазина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

«Сотрудники полиции установили и опросили мужчину, который нанес травмы пострадавшему. Вину свою признает, в содеянном раскаивается», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Челябинска.

В настоящее время проверка по факту случившегося продолжается. После установления степени причиненного вреда здоровью потерпевшему полицейскими будет принято окончательное процессуальное решение.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября у пивного магазина на улице Бейвеля. Мужчине не понравилось, что у одного из компании студентов на лице было набито тату. Он полез в драку, в ходе которой откусил одному из компании молодых людей кусок уха.

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В Челябинске полицейские установили и доставили в отдел мужчину, который откусил кусок уха студенту во время драки у пивного магазина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, свою вину он признал, в содеянном раскаялся. «Сотрудники полиции установили и опросили мужчину, который нанес травмы пострадавшему. Вину свою признает, в содеянном раскаивается», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Челябинска. В настоящее время проверка по факту случившегося продолжается. После установления степени причиненного вреда здоровью потерпевшему полицейскими будет принято окончательное процессуальное решение. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября у пивного магазина на улице Бейвеля. Мужчине не понравилось, что у одного из компании студентов на лице было набито тату. Он полез в драку, в ходе которой откусил одному из компании молодых людей кусок уха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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