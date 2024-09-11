Цены на картофель выросли из-за подорожавшей логистики и увеличения зарплат

Причинами роста цен на картофель в этом году стали общая инфляция, увеличение издержек оптовых поставщиков, торговых сетей и транспортных компаний. Так независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут объясняет повышение стоимости продукта за первые семь месяцев года на 69,5%, несмотря на рекордный урожай в прошлом году.
Летом потребительские цены на картофель в российских магазинах выросли более чем до 55 рублей за кг. В августе они начали снижаться, и за последний месяц продукт подешевел на 11%, до 50,29 рубля, сообщил URA.RU зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Отпускные цены на картофель росли не так, как ценники в торговых сетях, повышение связано с затратами на логистику, оплату труда и другими издержками оптовиков, розницы и перевозчиков, пояснил Корбут. Также на стоимость традиционно влияет сезонный фактор: поскольку российский климат не позволяет обеспечить себя ранним картофелем, его импортируют из Египта и других стран.
Еще один фактор — общая инфляция, которая ощутимо сказывается на стоимости недорогих продуктов первой необходимости, объясняет доктор экономических наук Дмитрий Холод. Но оптимистичные прогнозы Минсельхоза по сбору урожая в этом году позволяют рассчитывать на стабилизацию цен, если продукт так же хорошо рос на полях у россиян.
По итогам этого года власти ожидают сбор 7,3 млн тонн картофеля — на уровне 2022 года. В прошлом году удалось собрать рекордные за 30 лет 8,6 млн тонн. Десять лет назад в стране собирали 5,4 млн тонн.
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