Военные нагрянули на рынки в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге военные следователи поймали мигрантов и увезли в военкоматы
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Военные работали на рынках и торговых точках (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

«Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве.

Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО.

Облава проводилась в Верх-Исетском районе
Облава проводилась в Верх-Исетском районе
Фото:
Десятерых мужчин отвезли в военкоматы
Десятерых мужчин отвезли в военкоматы
Фото:

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В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве. Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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