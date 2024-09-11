Военные нагрянули на рынки в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге военные следователи поймали мигрантов и увезли в военкоматы

11 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Военные работали на рынках и торговых точках (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве. Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО. Облава проводилась в Верх-Исетском районе Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Десятерых мужчин отвезли в военкоматы Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве. Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО.