В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).
«Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве.
Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО.
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В Екатеринбурге военные следователи нагрянули на рынки и торговые точки в Верх-Исетском районе в поисках бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «Сотрудниками 58 военного следственного отдела СК России совместно с органами полиции провели мероприятия по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. На рынках и торговых точках [ВИЗа] выявлены десять мужчин. Их отвезли в военкоматы», — сказали в ведомстве. Там им разъяснили порядок заключения контракта с Минобороны РФ. Подобные рейды будут продолжены, отметили в ВСУ СКР по ЦВО.