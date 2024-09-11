В свердловском поселке пьяный водитель насмерть сбил 23-летнюю девушку

11 сентября 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Дело завели по статье 264 УК РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Рудничном (Свердловская область) ночью 1 сентября пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку, которую сразу же госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако 11 сентября она скончалась. Силовики завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Мужчина допустил наезд на пешехода, который двигался по левой стороне обочины во встречном направлении. В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, за рулем находился 35-летний мужчина. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Рудничном (Свердловская область) ночью 1 сентября пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку, которую сразу же госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако 11 сентября она скончалась. Силовики завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Мужчина допустил наезд на пешехода, который двигался по левой стороне обочины во встречном направлении. В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, за рулем находился 35-летний мужчина. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).