В свердловском поселке пьяный водитель насмерть сбил 23-летнюю девушку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миллер и самокаты. Тюмень, гибдд, дпс
Дело завели по статье 264 УК РФ Фото:

В поселке Рудничном (Свердловская область) ночью 1 сентября пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку, которую сразу же госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако 11 сентября она скончалась. Силовики завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Мужчина допустил наезд на пешехода, который двигался по левой стороне обочины во встречном направлении. В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, за рулем находился 35-летний мужчина. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Рудничном (Свердловская область) ночью 1 сентября пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку, которую сразу же госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако 11 сентября она скончалась. Силовики завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Мужчина допустил наезд на пешехода, который двигался по левой стороне обочины во встречном направлении. В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, за рулем находился 35-летний мужчина. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...