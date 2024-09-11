В свердловском поселке пьяный водитель насмерть сбил 23-летнюю девушку

В поселке Рудничном (Свердловская область) ночью 1 сентября пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку, которую сразу же госпитализировали. В течение десяти дней медики боролись за жизнь пострадавшей, однако 11 сентября она скончалась. Силовики завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Мужчина допустил наезд на пешехода, который двигался по левой стороне обочины во встречном направлении. В результате ДТП девушка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована», — пояснили в ведомстве.
Как оказалось, за рулем находился 35-летний мужчина. Экспертиза показала, что водитель был сильно пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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