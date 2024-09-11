Какой продукт способен заметно снизить уровень холестерина

Сырой чеснок способен снизить уровень плохого холестерина в крови и улучшить работу сердца, если употреблять его до обеда. Об этом пишут врачи и специалисты на портале The HealthSite.
«Употребление чеснока поддерживает здоровье сердца, снижая уровень холестерина ЛПНП и высокое кровяное давление», — говорится в материале. По словам специалистов, активные соединения, которые содержатся в чесноке, улучшают кровообращение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Употребление чеснока перед обедом также уменьшает тягу к вредным продуктам и помогает избежать перееданий в течение дня. Он способен регулировать уровень сахара в крови, что препятствует резким скачкам инсулина. Врачи отмечают пользу чеснока и для иммунной системы. Благодаря содержанию в составе аллицина (натуральное соединение с антибактериальными и противовирусными свойствами), чеснок защищает организм от инфекционных заболеваний.
Ранее индийские СМИ сообщили, что листовая зелень, жирная рыба, ягоды способны укрепить кости после 40 лет. В этот список также вошли орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. А сладкий картофель помогает уменьшить потерю кальция.
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Сырой чеснок способен снизить уровень плохого холестерина в крови и улучшить работу сердца, если употреблять его до обеда. Об этом пишут врачи и специалисты на портале The HealthSite. «Употребление чеснока поддерживает здоровье сердца, снижая уровень холестерина ЛПНП и высокое кровяное давление», — говорится в материале. По словам специалистов, активные соединения, которые содержатся в чесноке, улучшают кровообращение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление чеснока перед обедом также уменьшает тягу к вредным продуктам и помогает избежать перееданий в течение дня. Он способен регулировать уровень сахара в крови, что препятствует резким скачкам инсулина. Врачи отмечают пользу чеснока и для иммунной системы. Благодаря содержанию в составе аллицина (натуральное соединение с антибактериальными и противовирусными свойствами), чеснок защищает организм от инфекционных заболеваний. Ранее индийские СМИ сообщили, что листовая зелень, жирная рыба, ягоды способны укрепить кости после 40 лет. В этот список также вошли орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. А сладкий картофель помогает уменьшить потерю кальция.