В Индии назвали 8 продуктов для укрепления костей после 40 лет

The Times of India: 8 продуктов способны укрепить кости после 40 лет

17 августа 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Жирная рыба помогает поддерживать плотность костей Фото: Илья Московец © URA.RU Для укрепления костей после 40 лет полезны такие продукты, как листовая зелень, жирная рыба, ягоды и другие. Об этом пишут индийские СМИ. «Поддержание крепких костей становится важным особенно в возрасте после 40 лет. Диета, богатая определенными питательными веществами, поможет сохранить здоровье. Восемь продуктов, особенно полезных для укрепления костей: листовая зелень (повышает плотность костей и снижает риск переломов), жирная рыба (поддерживает плотность и общее состояние суставов)», — пишет издание The Times of India . Укрепить кости помогут также орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. Молочные продукты — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для поддержания прочности костей и предотвращения их разрушения. Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают уменьшить воспаление и окисление в организме. Сладкий картофель также полезен для здоровья костей, так как он помогает уменьшить потерю кальция. Тофу и темпе, приготовленные из соевых бобов, богаты кальцием, белком и другими питательными веществами, которые необходимы для поддержания структуры костей и мышечной силы. Ранее сообщалось, что прием пищи, включающий в себя большое количество овощей, наполняет организм полезными витаминами и минералами. Например, шпинат, брюссельская капуста или спаржа помогают наесться и эффективно сбросить лишний вес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для укрепления костей после 40 лет полезны такие продукты, как листовая зелень, жирная рыба, ягоды и другие. Об этом пишут индийские СМИ. «Поддержание крепких костей становится важным особенно в возрасте после 40 лет. Диета, богатая определенными питательными веществами, поможет сохранить здоровье. Восемь продуктов, особенно полезных для укрепления костей: листовая зелень (повышает плотность костей и снижает риск переломов), жирная рыба (поддерживает плотность и общее состояние суставов)», — пишет издание The Times of India. Укрепить кости помогут также орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. Молочные продукты — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для поддержания прочности костей и предотвращения их разрушения. Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают уменьшить воспаление и окисление в организме. Сладкий картофель также полезен для здоровья костей, так как он помогает уменьшить потерю кальция. Тофу и темпе, приготовленные из соевых бобов, богаты кальцием, белком и другими питательными веществами, которые необходимы для поддержания структуры костей и мышечной силы. Ранее сообщалось, что прием пищи, включающий в себя большое количество овощей, наполняет организм полезными витаминами и минералами. Например, шпинат, брюссельская капуста или спаржа помогают наесться и эффективно сбросить лишний вес.