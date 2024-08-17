В Индии назвали 8 продуктов для укрепления костей после 40 лет

The Times of India: 8 продуктов способны укрепить кости после 40 лет
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Жирная рыба помогает поддерживать плотность костей Фото:

Для укрепления костей после 40 лет полезны такие продукты, как листовая зелень, жирная рыба, ягоды и другие. Об этом пишут индийские СМИ.

«Поддержание крепких костей становится важным особенно в возрасте после 40 лет. Диета, богатая определенными питательными веществами, поможет сохранить здоровье. Восемь продуктов, особенно полезных для укрепления костей: листовая зелень (повышает плотность костей и снижает риск переломов), жирная рыба (поддерживает плотность и общее состояние суставов)», — пишет издание The Times of India.

Укрепить кости помогут также орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. Молочные продукты — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для поддержания прочности костей и предотвращения их разрушения. Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают уменьшить воспаление и окисление в организме.

Сладкий картофель также полезен для здоровья костей, так как он помогает уменьшить потерю кальция. Тофу и темпе, приготовленные из соевых бобов, богаты кальцием, белком и другими питательными веществами, которые необходимы для поддержания структуры костей и мышечной силы.

Ранее сообщалось, что прием пищи, включающий в себя большое количество овощей, наполняет организм полезными витаминами и минералами. Например, шпинат, брюссельская капуста или спаржа помогают наесться и эффективно сбросить лишний вес.

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Для укрепления костей после 40 лет полезны такие продукты, как листовая зелень, жирная рыба, ягоды и другие. Об этом пишут индийские СМИ. «Поддержание крепких костей становится важным особенно в возрасте после 40 лет. Диета, богатая определенными питательными веществами, поможет сохранить здоровье. Восемь продуктов, особенно полезных для укрепления костей: листовая зелень (повышает плотность костей и снижает риск переломов), жирная рыба (поддерживает плотность и общее состояние суставов)», — пишет издание The Times of India. Укрепить кости помогут также орехи и семена, которые богаты кальцием, магнием и омега-3. Молочные продукты — отличный источник кальция и витамина D, которые необходимы для поддержания прочности костей и предотвращения их разрушения. Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат антиоксиданты и витамин С, которые помогают уменьшить воспаление и окисление в организме. Сладкий картофель также полезен для здоровья костей, так как он помогает уменьшить потерю кальция. Тофу и темпе, приготовленные из соевых бобов, богаты кальцием, белком и другими питательными веществами, которые необходимы для поддержания структуры костей и мышечной силы. Ранее сообщалось, что прием пищи, включающий в себя большое количество овощей, наполняет организм полезными витаминами и минералами. Например, шпинат, брюссельская капуста или спаржа помогают наесться и эффективно сбросить лишний вес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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