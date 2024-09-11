«Автомобилист» проиграл оба матча гостевой серии в КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Салавату Юлаеву» из Уфы в четвертом туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это второе подряд поражение уральцев в гостевой серии. Гостевой матч прошел на «Уфа-Арене». Счет составил 5:3 (1:1; 2:0; 2:2), сообщает сайт khl.ru.
В первом периоде клубы обменялись шайбами. Первую забили ближе к середине после наброса на пятак. Счет открыл форвард Джошуа Ливо. Менее чем через минуту отыгрался «Автомобилист». Нападающий Ник Меркли забил дебютный гол за уральцев.
Во втором периоде две шайбы забросили игроки «Салавата Юлаева». На старте гол забил форвард Александр Шаров. Во второй половине преимущество удвоил нападающий Александр Хмелевский. Оба раза хозяева реализовали большинство.
Третий период ознаменовался перестрелкой команд. Хоккеисты из Уфы и Екатеринбурга забросили по две шайбы. Авторами голов у «Салавата Юлаева» стали защитник Григорий Панин и Александр Шаров, сделавший дубль. У «Автомобилиста» дважды в ответ забили форварды Данил Романцев и Стефан Да Коста. Все шайбы были заброшены в первой половине двадцатиминутки.
После матча «Автомобилист» опустился на восьмое место в регулярном чемпионате и на третью строчку в восточной конференции с четырьмя очками. В прошлом матче «Автомобилисту» нанесли первое поражение в сезоне. Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло уральский клуб со счетом 4:1.
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