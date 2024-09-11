Сотрудницу RT в Майами навестили 20 агентов ФБР

11 сентября 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФБР задавали вопросы журналистке RT о жизни Маргариты Симоньян Фото: Джавахадзе Зураб/ITAR-TASS Сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице российского СМИ RT, которая работала в Майами. По словам журналистки, перед обыском ее избили, а затем допрашивали на протяжении пяти часов. С обыском к журналистке пришли 20 сотрудников силовой структуры. «Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», — рассказала журналистка. Ее слова приводят коллеги из RT. По словам женщины, к ней с обысками пришли 20 человек. По словам корреспондента, после обыска ей устроили допрос, который длился около пяти часов. Журналистку спрашивали, знакома ли она лично с главредом медиагруппы Маргаритой Симоньян, а также просили охарактеризовать ту как человека. Помимо этого, задавали вопросы по поводу финансирования RT. Сотрудники ФБР спрашивали, получает ли телеканал деньги от Кремля. Журналистка рассказала, что ей официально не предъявляли никаких обвинений. Однако ей сказали, что она числится подозреваемой по некоему делу. По итогу женщину отпустили, и она приняла решение покинуть США. В российском консульстве ей помогли вернуться в Россию. Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также других СМИ, работающих за границей. Их обвиняют во вмешательстве в предстоящие выборы в США. В ответ Россия приняла решение ограничить распространение информации для американских СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФБР пришли с обысками к сотруднице российского СМИ RT, которая работала в Майами. По словам журналистки, перед обыском ее избили, а затем допрашивали на протяжении пяти часов. С обыском к журналистке пришли 20 сотрудников силовой структуры. «Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», — рассказала журналистка. Ее слова приводят коллеги из RT. По словам женщины, к ней с обысками пришли 20 человек. По словам корреспондента, после обыска ей устроили допрос, который длился около пяти часов. Журналистку спрашивали, знакома ли она лично с главредом медиагруппы Маргаритой Симоньян, а также просили охарактеризовать ту как человека. Помимо этого, задавали вопросы по поводу финансирования RT. Сотрудники ФБР спрашивали, получает ли телеканал деньги от Кремля. Журналистка рассказала, что ей официально не предъявляли никаких обвинений. Однако ей сказали, что она числится подозреваемой по некоему делу. По итогу женщину отпустили, и она приняла решение покинуть США. В российском консульстве ей помогли вернуться в Россию. Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также других СМИ, работающих за границей. Их обвиняют во вмешательстве в предстоящие выборы в США. В ответ Россия приняла решение ограничить распространение информации для американских СМИ.