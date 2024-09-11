Пел перед Сталиным и стал чемпионом Украины по боксу: Иосифу Кобзону могло исполниться 87

Народному артисту СССР Иосифу Кобзону могло бы исполниться 11 сентября 87 лет

11 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Российскому певцу и народному артисту СССР Иосифу Кобзону могло бы исполниться 87 лет в этом году Фото: Красильников Станислав/ITAR-TASS Шесть лет назад из жизни ушел советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он умер на 81-м году жизни из-за онкологического заболевания. За свою карьеру Иосиф Кобзон записал около трех тысяч песен и выступал более чем в 100 странах. Среди известных композиций: «Летят перелетные птицы…», «А у нас во дворе…» и «Мгновения». Подробнее о биографии артиста, его личной жизни и карьере певца — в материале URA.RU. Детство и школьные годы Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. Во время начала Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Узбекистан. После окончания войны Кобзон вернулся на Украину, где пошел в школу и увлекся пением и самодеятельностью. Карьеру певца Иосиф Кобзон начал после знакомства с композитором Аркадием Островским Фото: Фото ИТАР-ТАСС Получив школьное образование, он поступил в горный техникум. Позже Кобзон был призван в армию, где часто выступал в ансамблях. После службы он поступил в музыкально-педагогический институт, но вскоре бросил учебу ради карьеры на эстраде, начав выступать в цирке на Цветном бульваре. Начало карьеры и первые успехи Иосиф Кобзон начал свою карьеру в эстраде благодаря знакомству с композитором Аркадием Островским. Его песни были включены в первую пластинку Кобзона. Позже Кобзон стал лауреатом множества конкурсов, в том числе в Сопоте (1964), «Дружба» (1965), Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни (1966) и «Золотой Орфей» (1968). С 1959 по 1989 годы он был солистом Всесоюзного радио и Москонцерта. Эстрадный певец Иосиф Кобзон познакомился с российским поэтом Робертом Рождественский (справа) в 1974 году Фото: Валентин Мастюков/ТАСС Вклад в культуру и карьера политика Иосиф Кобзон в новогодней телепередаче «Голубой огонек» в 1980 году Фото: Валентина Мастюкова/ITAR-TASS За свою карьеру Иосиф Кобзон записал около трех тысяч песен и выступал более чем в 100 странах. Среди его альбомов — «Песня остается с человеком» и «Поклонимся великим тем годам». Вдобавок к музыкальной карьере, Кобзон получил образование в престижных учебных заведениях, преподавал и даже основал эстрадный факультет в Гнесинском институте. Первый заместитель комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Валентина Терешкова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС С 1989 года Кобзон стал солистом и художественным руководителем концертно-зрелищной дирекции «Москва», избран народным депутатом СССР, а позже стал депутатом Государственной Думы РФ и заместителем председателя комитета по культуре. Высокие звания и международные награды Иосиф Кобзон обладатель национальных и международных наград, включая звания Героя Труда РФ и Народного артиста СССР. Был награжден орденами различных стран и республик. В 2014 году он отказался от звания народного артиста Украины, которое было присвоено ему в 1991 году. Иосиф Кобзон был удостоен звания Народного артиста СССР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Личная жизнь и смерть Иосифа Кобзона Иосиф Кобзон был трижды женат. Его первой избранницей стала певица Вероника Круглова, за которой последовал союз с актрисой Людмилой Гурченко (1935-2011). С 1971 года артист состоял в браке с Нелли Кобзон. У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Наталья. Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни 30 августа 2018 года. Он страдал от онкологического заболевания. Иосиф Кобзон был похоронен на Востряковском кладбище в Москве Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Интересные факты об Иосифе Кобзоне Иосиф Кобзон, известный своей музыкальной карьерой, также был чемпионом Украины по боксу. Он заявил, что благодаря спорту ему удавалось повернуть свою энергию в юности в нужное русло. Он выступал перед высшими руководителями СССР и РФ: Иосифом Сталиным (еще школьником), Леонидом Брежневым, Никитой Хрущевым, Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Кобзон также спел перед рабочими Чернобыльской АЭС спустя полтора месяца после трагедии. Он также активно участвовал в решении кризисных ситуаций, в том числе стал первым переговорщиком с террористами во время захвата заложников в театре на Дубровке, где спас пятерых человек. Кобзон записан в Книгу рекордов России как самый титулованный артист: он имел звание почетного жителя 29 городов и множество высших наград. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть лет назад из жизни ушел советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он умер на 81-м году жизни из-за онкологического заболевания. За свою карьеру Иосиф Кобзон записал около трех тысяч песен и выступал более чем в 100 странах. Среди известных композиций: «Летят перелетные птицы…», «А у нас во дворе…» и «Мгновения». Подробнее о биографии артиста, его личной жизни и карьере певца — в материале URA.RU. Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области. Во время начала Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Узбекистан. После окончания войны Кобзон вернулся на Украину, где пошел в школу и увлекся пением и самодеятельностью. Получив школьное образование, он поступил в горный техникум. Позже Кобзон был призван в армию, где часто выступал в ансамблях. После службы он поступил в музыкально-педагогический институт, но вскоре бросил учебу ради карьеры на эстраде, начав выступать в цирке на Цветном бульваре. Иосиф Кобзон начал свою карьеру в эстраде благодаря знакомству с композитором Аркадием Островским. Его песни были включены в первую пластинку Кобзона. Позже Кобзон стал лауреатом множества конкурсов, в том числе в Сопоте (1964), «Дружба» (1965), Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни (1966) и «Золотой Орфей» (1968). С 1959 по 1989 годы он был солистом Всесоюзного радио и Москонцерта. За свою карьеру Иосиф Кобзон записал около трех тысяч песен и выступал более чем в 100 странах. Среди его альбомов — «Песня остается с человеком» и «Поклонимся великим тем годам». Вдобавок к музыкальной карьере, Кобзон получил образование в престижных учебных заведениях, преподавал и даже основал эстрадный факультет в Гнесинском институте. С 1989 года Кобзон стал солистом и художественным руководителем концертно-зрелищной дирекции «Москва», избран народным депутатом СССР, а позже стал депутатом Государственной Думы РФ и заместителем председателя комитета по культуре. Иосиф Кобзон обладатель национальных и международных наград, включая звания Героя Труда РФ и Народного артиста СССР. Был награжден орденами различных стран и республик. В 2014 году он отказался от звания народного артиста Украины, которое было присвоено ему в 1991 году. Иосиф Кобзон был трижды женат. Его первой избранницей стала певица Вероника Круглова, за которой последовал союз с актрисой Людмилой Гурченко (1935-2011). С 1971 года артист состоял в браке с Нелли Кобзон. У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Наталья. Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни 30 августа 2018 года. Он страдал от онкологического заболевания. Иосиф Кобзон, известный своей музыкальной карьерой, также был чемпионом Украины по боксу. Он заявил, что благодаря спорту ему удавалось повернуть свою энергию в юности в нужное русло. Он выступал перед высшими руководителями СССР и РФ: Иосифом Сталиным (еще школьником), Леонидом Брежневым, Никитой Хрущевым, Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Кобзон также спел перед рабочими Чернобыльской АЭС спустя полтора месяца после трагедии. Он также активно участвовал в решении кризисных ситуаций, в том числе стал первым переговорщиком с террористами во время захвата заложников в театре на Дубровке, где спас пятерых человек. Кобзон записан в Книгу рекордов России как самый титулованный артист: он имел звание почетного жителя 29 городов и множество высших наград.