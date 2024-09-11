Тюменские силовики перестали пользоваться Telegram

В тюменском УМВД перестали использовать Telegram для служебных переписок

12 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники тюменского УМВД перестали использовать мессенджер для общения по работе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Сотрудники УМВД России по Тюменской области не используют мессенджер Telegram для служебных переписок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. После задержания создателя мессенджера Павла Дурова, которое произошло 25 августа во Франции, силовикам неофициально рекомендовали отказаться от использования Telegram. «Сотрудники областного главка практически перестали использовать Telegram для общения по работе. Единичные случаи есть, но их немного», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Силовикам рекомендовано перейти на использование других мессенджеров. В том числе, разработанных в России. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в конце августа сотрудникам УМВД России по Тюменской области рекомендовали отказаться от использования мессенджера Telegram при общении по служебным и личным вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УМВД России по Тюменской области не используют мессенджер Telegram для служебных переписок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. После задержания создателя мессенджера Павла Дурова, которое произошло 25 августа во Франции, силовикам неофициально рекомендовали отказаться от использования Telegram. «Сотрудники областного главка практически перестали использовать Telegram для общения по работе. Единичные случаи есть, но их немного», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Силовикам рекомендовано перейти на использование других мессенджеров. В том числе, разработанных в России. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в конце августа сотрудникам УМВД России по Тюменской области рекомендовали отказаться от использования мессенджера Telegram при общении по служебным и личным вопросам.