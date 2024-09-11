Свердловских школьников учат управлять дронами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники на обучение управления дронами будут тратить 144 часа в год (архивное фото)
Школьники на обучение управления дронами будут тратить 144 часа в год (архивное фото) Фото:

В Березовской школе №55 (Свердловская область) детей начали обучать управлять дронами. Школьники будут заниматься по четыре раза в неделю.

«Березовская школа №55 теперь больше похожа на научный центр. Здесь реализовали сразу два федеральных проекта: „Квантотум“ и „Специальный класс беспилотных авиационных систем“. На реализацию выделили больше 40 миллионов рублей. На эти средства закупили 36 дронов, 9 3D-принтеров, умных роботов и мебель», — передает «Четвертый канал».

В учебном заведении уточнили, что школьников ждет 144 часа в год изучения робототехники и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В начале обучения участники будут осваивать навыки управления БПЛА в симуляторе. Для практических занятий и подготовки к предстоящим соревнованиям оборудованы две специальные зоны для полетов, одна из которых включает в себя полосу с препятствиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовской школе №55 (Свердловская область) детей начали обучать управлять дронами. Школьники будут заниматься по четыре раза в неделю. «Березовская школа №55 теперь больше похожа на научный центр. Здесь реализовали сразу два федеральных проекта: „Квантотум“ и „Специальный класс беспилотных авиационных систем“. На реализацию выделили больше 40 миллионов рублей. На эти средства закупили 36 дронов, 9 3D-принтеров, умных роботов и мебель», — передает «Четвертый канал». В учебном заведении уточнили, что школьников ждет 144 часа в год изучения робототехники и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В начале обучения участники будут осваивать навыки управления БПЛА в симуляторе. Для практических занятий и подготовки к предстоящим соревнованиям оборудованы две специальные зоны для полетов, одна из которых включает в себя полосу с препятствиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...