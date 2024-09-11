В Березовской школе №55 (Свердловская область) детей начали обучать управлять дронами. Школьники будут заниматься по четыре раза в неделю.
«Березовская школа №55 теперь больше похожа на научный центр. Здесь реализовали сразу два федеральных проекта: „Квантотум“ и „Специальный класс беспилотных авиационных систем“. На реализацию выделили больше 40 миллионов рублей. На эти средства закупили 36 дронов, 9 3D-принтеров, умных роботов и мебель», — передает «Четвертый канал».
В учебном заведении уточнили, что школьников ждет 144 часа в год изучения робототехники и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В начале обучения участники будут осваивать навыки управления БПЛА в симуляторе. Для практических занятий и подготовки к предстоящим соревнованиям оборудованы две специальные зоны для полетов, одна из которых включает в себя полосу с препятствиями.
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