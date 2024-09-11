11 сентября 2024

Володин раскрыл, почему депутаты не ездили в отпуск в этом году

Володин: депутаты не ездили «на острова» в этом году, так как идет СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин рассказал о работе депутатов в летний период отпусков
Володин рассказал о работе депутатов в летний период отпусков Фото:

Депутаты нижней палаты Федерального Собрания летом не ездили отдыхать «на острова». Они понимают, что идет спецоперация, поэтому работали в регионах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принят закон, в соответствии с которым выезд депутата за границу теперь согласовывается. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что депутаты осознают, что идет СВО.

Ранее Госдума приняла закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Исключением являются служебные командировки за границу, передает RT.

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Депутаты нижней палаты Федерального Собрания летом не ездили отдыхать «на острова». Они понимают, что идет спецоперация, поэтому работали в регионах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принят закон, в соответствии с которым выезд депутата за границу теперь согласовывается. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что депутаты осознают, что идет СВО. Ранее Госдума приняла закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Исключением являются служебные командировки за границу, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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