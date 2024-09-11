Сын главного раввина Украины погиб на фронте

Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в ВСУ

12 сентября 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

Подробности гибели украинского военного не приводятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели своего сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. По словам раввина, его сын погиб на фронте. «В Центральной синагоге состоится прощание с Матитьягу. Мой сын погиб на фронте», — написал Асман в своем telegram-канале. С начала СВО еврейская община Украины находится под сильным влиянием киевских властей. Главный раввин Украины Асман поддерживает риторику официального Киева, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели своего сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. По словам раввина, его сын погиб на фронте. «В Центральной синагоге состоится прощание с Матитьягу. Мой сын погиб на фронте», — написал Асман в своем telegram-канале. С начала СВО еврейская община Украины находится под сильным влиянием киевских властей. Главный раввин Украины Асман поддерживает риторику официального Киева, пишет RT.