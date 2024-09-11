11 сентября 2024

Сын главного раввина Украины погиб на фронте

Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Подробности гибели украинского военного не приводятся Фото:
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Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели своего сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. По словам раввина, его сын погиб на фронте.

«В Центральной синагоге состоится прощание с Матитьягу. Мой сын погиб на фронте», — написал Асман в своем telegram-канале.

С начала СВО еврейская община Украины находится под сильным влиянием киевских властей. Главный раввин Украины Асман поддерживает риторику официального Киева, пишет RT.

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Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели своего сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. По словам раввина, его сын погиб на фронте. «В Центральной синагоге состоится прощание с Матитьягу. Мой сын погиб на фронте», — написал Асман в своем telegram-канале. С начала СВО еврейская община Украины находится под сильным влиянием киевских властей. Главный раввин Украины Асман поддерживает риторику официального Киева, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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