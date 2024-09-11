Сын главного раввина Украины погиб на фронте

Подробности гибели украинского военного не приводятся
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели своего сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. По словам раввина, его сын погиб на фронте.
«В Центральной синагоге состоится прощание с Матитьягу. Мой сын погиб на фронте», — написал Асман в своем telegram-канале.
С начала СВО еврейская община Украины находится под сильным влиянием киевских властей. Главный раввин Украины Асман поддерживает риторику официального Киева, пишет RT.
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