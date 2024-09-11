11 сентября 2024

Курганец поймал огромную рыбу недалеко от дачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбак похвастался крупным уловом
Рыбак похвастался крупным уловом Фото:

Житель Кургана выловил в реке Тобол рядом с дачей большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Огромная рыба утащила на середину Тобола, метров на 100 от места поклевки. Улов порадовал, ловил в городской черте недалеко от дачи», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Там он выловил большую щуку. 

Огромная рыба стала трофеем курганца
Огромная рыба стала трофеем курганца
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана выловил в реке Тобол рядом с дачей большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Огромная рыба утащила на середину Тобола, метров на 100 от места поклевки. Улов порадовал, ловил в городской черте недалеко от дачи», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Там он выловил большую щуку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...