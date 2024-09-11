Рыбак похвастался крупным уловом
Житель Кургана выловил в реке Тобол рядом с дачей большую рыбу. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Огромная рыба утащила на середину Тобола, метров на 100 от места поклевки. Улов порадовал, ловил в городской черте недалеко от дачи», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Курганской области похвастался удачным уловом у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Там он выловил большую щуку.
Огромная рыба стала трофеем курганца
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