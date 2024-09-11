11 сентября 2024

В РАН предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитная буря ударит 12 сентября в 22:00
Магнитная буря ударит 12 сентября в 22:00 Фото:

Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Землю скоро обрушится магнитная буря. Последние данные моделирования указывают на то, что с вероятностью почти 100% плазменный выброс достигнет планеты в ближайшее время.

«Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99,9% на этот раз ударит по планете», — передает слова исследователей агентство ТАСС. Плазма должна прибыть к Земле завтра вечером, и пик магнитной бури произойдет в ночные часы.

Дополнительные данные показывают, что выброс направлен прямо на Землю, а его приход ожидается около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%.

Ранее URA.RU писало о том, когда можно было увидеть Сатурн невооруженным взглядом. Для более подробного взгляда на планету все-таки рекомендовалось использовать бинокли или телескопы.

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Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Землю скоро обрушится магнитная буря. Последние данные моделирования указывают на то, что с вероятностью почти 100% плазменный выброс достигнет планеты в ближайшее время. «Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99,9% на этот раз ударит по планете», — передает слова исследователей агентство ТАСС. Плазма должна прибыть к Земле завтра вечером, и пик магнитной бури произойдет в ночные часы. Дополнительные данные показывают, что выброс направлен прямо на Землю, а его приход ожидается около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%. Ранее URA.RU писало о том, когда можно было увидеть Сатурн невооруженным взглядом. Для более подробного взгляда на планету все-таки рекомендовалось использовать бинокли или телескопы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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