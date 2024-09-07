Астроном рассказал, как наблюдать Сатурн приблизившийся к Земле

Планета Сатурн 8 сентября достигнет точки противостояния с Солнцем и будет максимально приближена к Земле, что позволит наблюдать ее невооруженным глазом. Об этом сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«Сатурн можно наблюдать невооруженным глазом. Вблизи полуночи он сияет над южным горизонтом», — сказала Кошман агентству ТАСС. Она также упомянула, что использование биноклей или телескопов даст возможность рассмотреть планету более подробно, особенно ее кольца.
Кроме того, Кошман отметила, что блеск Сатурна в момент противостояния достигнет почти нулевой звездной величины, что делает его хорошо заметным в ночном небе. Планета будет видима с вечера до рассвета, достигая максимальной высоты над горизонтом около полуночи.
Ранее URA.RU писало о параде из шести планет, который должен был пройти утром 28 августа. На небе справа от Солнца были видны Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Некоторые из них все-таки можно было наблюдать только с телескопом или мощным биноклем.
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